Солдат РФ, которые отказались воевать в Украине, посадили в колонию

По данным издания, это Виталий Беззабара (24 года), Евгений Величко (23 года), Николай Дарич (21 год), Максим Дубровский (33 года), Ярослав Иванов (20 лет), Максим Кочетков (20 лет), Егор Лоскутов (21 года), Константин Лушнов (27 лет), Родион Михновец (22 года), Наурызбай Мухамадиев (26 лет), Евгений Носырев (22 года), Максим Полежай (29 лет), Игорь Салахов (19 лет) и Всеслав Тадыжеков (32 года).

В колонию, как сообщили изданию "Верстка" родители военнослужащих, их перевезли из города Брянка - там они пробыли несколько недель. По словам родителей, к их сыновьям применяется психологическое и физическое насилие, а сам город Красный Луч находится под обстрелом ВСУ.

"Стреляют HIMARS, там склады. И вроде как попали в столовую, в которой они едят", - сообщили отец и мать одного из военнослужащих.

В российском Минобороны, по словам родителей, факт содержания солдат в колонии отрицают.

Издание The Insider называет имена еще трех военнослужащих РФ в вышеупомянутой колонии - это Павел Мочалов, Марат Нурмамедов и Александр Шалудкин. Всего, по информации The Insider, в колонии могут удерживаться 133 человека, в Луганскую область уже отправились некоторые родители военных, чтобы добиться их освобождения.

Ранее издания "Верстка", "Медиазона" и "Настоящее время" уже подробно рассказывали, как более 200 военных РФ, отказавшись служить, были помещены в "неофициальных" тюрьмах в "ЛНР", в том числе в городе Брянка.