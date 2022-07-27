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Фото ⟩ Демонтаж советского памятника: "ИЛ-28" из Скулте перевезут в Музей авиации

rus.tvnet.lv
Демонтаж советского памятника: "ИЛ-28" из Скулте перевезут в Музей авиации
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Утром в среду, 27 июля, из Скулте в Музей авиации перевозят советский военный самолет "Ил-28", который когда-то был установлен на постамент в честь заслуг летчиков Советской Армии в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Марупского края, самоуправление приняло решение перенести этот объект из села Скулте в находящийся недалеко Музей авиации. Объект останется в собственности муниципалитета путем заключения договора хранения.

В мэрии констатируют, что вопрос о местонахождении и передислокации самолета актуален уже несколько лет. Одним из важнейших условий является то, что объект находится на частной земле и его благоустройство за счет вложения муниципальных средств невозможно.

Самолет был установлен на постаментв 1978 году для прославления заслуг летчиков Советской Армии в Великой Отечественной войне. Исторически на этой модели самолета в поселке Скулте готовили пилотов.

Самолет является редким объектом окружающей среды, единственным в своем роде на территории Латвии.

С годами он стал туристической достопримечательностью и включен как в латвийские, так и в международные туристические маршруты, книги по истории и путеводители.

Однако с учетом политических событий последнего года ситуация явно изменилась. 23 июня в Латвии был принят закон "О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режим и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

В муниципалитете оценили все варианты демонтажа скултского самолета, из которых дума поддержала вариант сохранения его как объекта боевой авиационной техники и размещения его в Музее авиационной техники в Скулте.

Этот вариант также был рекомендован экспертами по истории, военному наследию и авиации, с которыми муниципалитет консультировался в последние месяцы. Жители и гости региона по-прежнему смогут осмотреть самолет как уникальный экспонат истории авиации на территории музея.

Во время перемещения "Скултского самолета" с 8 утра сегодняшнего дня будет ограничено движение, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

В среду автобусы 43-го маршрута, начиная с 8:03, будут курсировать с улицы Абрене до остановки Silkalēji, где развернутся в обратном направлении и продолжат движение согласно расписанию. Автобусные остановки Skultes stadions и Skulte не будут обслуживаться в обоих направлениях 43-го автобусного маршрута.

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