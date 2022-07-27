Фото ⟩ Демонтаж советского памятника: "ИЛ-28" из Скулте перевезут в Музей авиации

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Марупского края, самоуправление приняло решение перенести этот объект из села Скулте в находящийся недалеко Музей авиации. Объект останется в собственности муниципалитета путем заключения договора хранения.

В мэрии констатируют, что вопрос о местонахождении и передислокации самолета актуален уже несколько лет. Одним из важнейших условий является то, что объект находится на частной земле и его благоустройство за счет вложения муниципальных средств невозможно.

Самолет был установлен на постаментв 1978 году для прославления заслуг летчиков Советской Армии в Великой Отечественной войне. Исторически на этой модели самолета в поселке Скулте готовили пилотов.

Самолет является редким объектом окружающей среды, единственным в своем роде на территории Латвии.

С годами он стал туристической достопримечательностью и включен как в латвийские, так и в международные туристические маршруты, книги по истории и путеводители.