Российские пассажирские самолеты будут ремонтировать в Иране

Как сообщает Mehr, соответствующее соглашение было подписано в ходе визита замминистра транспорта России в Иран и встречи с руководством Управления гражданской авиации Ирана.

В ходе этой встречи страны также договорились увеличить количество рейсов пассажирских самолетов между собой до 35 в неделю.

После вторжения России в Украину в феврале этого года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретил поставку в Россию авиационных частей и обслуживание российских авиакомпаний.

Между тем в июне власти США сообщили, что Россия пыталась купить у Ирана несколько сотен беспилотников для использования в войне в Украине. Иран тогда опроверг эту информацию.

Несколько дней назад украинское издание "Цензор.нет" сообщило, что первые иранские беспилотники уже доставлены в Россию. Власти США, однако, заявили, что пока доказательств этому нет.

В середине июля российский президент Владимир Путин посетил Иран.