Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что президент России Владимир Путин высказывал желание сотрудничать с турецким предприятием Baykar, которое занимается в том числе и производством беспилотников Bayraktar, сообщает CNN Turk.
Эрдоган: Россия хотела сотрудничать с производителем Bayraktar
По словам Эрдогана, желание сотрудничать с Baykar выражала не только Россия, но и Объединенные Арабские Эмираты.
Разработанные Baykar беспилотники Bayraktar TB2 очень удачно использует украинская армия в борьбе против российских оккупационных сил.
Минобороны РФ регулярно хвасталось, что российским силам удалось уничтожить десятки Bayraktar вооруженных сил Украины. Однако упомянутое в российских пропагандистских сообщениях число "уничтоженных" украинских Bayraktar минимум в 20 раз больше, чем их в реальности имеется на вооружении армии Украины.
Несколько недель назад прозвучала информация о том, что Россия хотела бы приобрести беспилотники у Ирана. Впрочем, как иранская, так и российская сторона эту информацию отрицали.
Однако американские источники утверждают, что российские чиновники в начале июля были на аэродроме у Тегерана, где им демонстрировали иранские беспилотники.
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