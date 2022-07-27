Эрдоган: Россия хотела сотрудничать с производителем Bayraktar

По словам Эрдогана, желание сотрудничать с Baykar выражала не только Россия, но и Объединенные Арабские Эмираты.

Разработанные Baykar беспилотники Bayraktar TB2 очень удачно использует украинская армия в борьбе против российских оккупационных сил.

Минобороны РФ регулярно хвасталось, что российским силам удалось уничтожить десятки Bayraktar вооруженных сил Украины. Однако упомянутое в российских пропагандистских сообщениях число "уничтоженных" украинских Bayraktar минимум в 20 раз больше, чем их в реальности имеется на вооружении армии Украины.

Несколько недель назад прозвучала информация о том, что Россия хотела бы приобрести беспилотники у Ирана. Впрочем, как иранская, так и российская сторона эту информацию отрицали.

Однако американские источники утверждают, что российские чиновники в начале июля были на аэродроме у Тегерана, где им демонстрировали иранские беспилотники.