Лавров в Африке: смотр друзей России и споры о зерне

Российская власть эксплуатирует советское наследие, заодно переписывая собственную историю.

В африканских столицах российский министр представлял Россию защитницей суверенитета государств, которая при этом не вмешивается в их внутренние дела.

“Наша страна, не запятнавшая себя кровавыми преступлениями колониализма, всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета”, - утверждал Лавров в колонке, напечатанной в газетах четырех стран, которые он посетил в рамках турне.

Его слова не выдерживают проверки фактами истории: от покорения Сибири до Кавказских войн и Голодомора. Но в Африке они ложатся на благодатную почву, говорят эксперты.

Именно с Западом связаны многие раны континента, и речь не только о завоеваниях XIX века и работорговле.

В африканских столицах Лавров представлял Россию защитницей суверенитета государств, которая при этом не вмешивается в их внутренние дела Фото: EPA

Многие африканцы обвиняют Запад в лицемерии - и вспоминают войну в Ливии и скупку богатыми странами вакцин от коронавируса, сказал в разговоре с Би-би-си Дэвид Макнэйр, исполнительный директор фонда One Campaign и сотрудник африканской программы фонда Карнеги.

Вызывает недовольство и то, что украинских беженцев встречают в Европе иначе, чем мигрантов с их континента, добавил Макнэйр. По его словам, все это подрывает доверие к Западу.

Атухаире, корреспондент Би-би-си в Уганде, подчеркивает, что Запад активно инвестирует в Африку, но при этом предпочитает гуманитарную и социальную сферу, в том числе медицину и образование.