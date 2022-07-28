В 54-м батальоне боевого обеспечения Земессардзе начато создание беспрецедентного подразделения, которое будет вооружено современными машинами-амфибиями М3. Эта возможность весьма ограничена даже у союзников по НАТО, сообщает портал Минобороны sargs.lv.
В Земессардзе создадут подразделение, на вооружении которого будут машины-амфибии
Командир 54-го батальона боевого обеспечения 2-й Видземской бригады Земессардзе, подполковник Айнарс Рауза рассказал Sargs.lv, что новая часть значительно усилит мобильность подразделений Национальных вооруженных сил (НВС) и обеспечит способность даже 70-тонного танка пересечь практически любой водоем.
Для этих усовершенствованных амфибийных машин M3 требуется персонал, способный работать и действовать в любой боевой обстановке. Поэтому солдат приглашают присоединиться к будущему подразделению и получить знания и навыки, которых нет ни у одного другого подразделения НВС.
Индивидуальное обучение персонала начнется уже осенью этого года.
На территории Латвии много различных водных преград, и во время операций необходимо их пересекать, учитывая, что мосты будут доступны не всегда.
Подполковник указывает, что после событий в Украине становится все более очевидным, что мосты разрушаются в результате боевых действий. Следовательно, подразделения подвергаются наибольшему риску при пересечении водоемов. Если посмотреть на территорию Латвии, то есть как минимум два водоема – Лиелупе и Даугава, где будет необходима поддержка этого отряда.
В составе 54-го батальона боевого обеспечения Земессардзе уже есть Рота мостоукладчиков, в состав которой входят мостоукладчики и автомобили-амфибии, когда-то полученные из Польши. Подполковник добавляет - это гусеничные амфибии советского производства с меньшей грузоподъемностью, но самое главное, что батальон обладает необходимыми базовыми знаниями и навыками, что значительно ускорит успешное создание и эксплуатацию нового подразделения.
Работа нового подразделения будет базироваться на машинах-амфибиях М3, которые будут использоваться для создания так называемого паромного движения по открытому водоему, при необходимости для увеличения грузоподъемности путем соединения нескольких блоков вместе.
Из этого вытекает основная задача подразделения - обеспечить проход через водные объекты для других подразделений НВС и союзных войск.
Осенью прошлого года сообщалось, что Вооруженные силы Латвии получат четыре транспорта-амфибии М3 и устройство для наведения понтонных мостов на сумму примерно 20 миллионов (17 366 500) евро.
На портале Минобороны sargs.lv было сказано, что права на заключение договора с Национальными вооруженными силами (NBS) компании General Dynamics European Land Systems предоставила армия США.
Договор о поставках включает в себя интегрированный пакет логистики и поддержки, также предполагая обучение персонала и обеспечение учебными материалами.
Амфибии М3 и системы наведения мостов можно использовать в разных ситуациях - от боевых операций до мероприятий гражданской обороны.
Новая техника позволит NBS участвовать в операциях, предполагающих форсирование водных преград, вместе с расположенными в Латвии войсками НАТО и другими военными соединениями альянса.
Система понтонных мостов и амфибии позволяют построить над водной преградой понтонный мост длиной до 100 метров в течение 10 минут. Система позволяет перемещать через преграды все виды техники, используемые НАТО.
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