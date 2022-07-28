В Земессардзе создадут подразделение, на вооружении которого будут машины-амфибии

Командир 54-го батальона боевого обеспечения 2-й Видземской бригады Земессардзе, подполковник Айнарс Рауза рассказал Sargs.lv, что новая часть значительно усилит мобильность подразделений Национальных вооруженных сил (НВС) и обеспечит способность даже 70-тонного танка пересечь практически любой водоем.

Для этих усовершенствованных амфибийных машин M3 требуется персонал, способный работать и действовать в любой боевой обстановке. Поэтому солдат приглашают присоединиться к будущему подразделению и получить знания и навыки, которых нет ни у одного другого подразделения НВС.

Индивидуальное обучение персонала начнется уже осенью этого года.

На территории Латвии много различных водных преград, и во время операций необходимо их пересекать, учитывая, что мосты будут доступны не всегда.

Подполковник указывает, что после событий в Украине становится все более очевидным, что мосты разрушаются в результате боевых действий. Следовательно, подразделения подвергаются наибольшему риску при пересечении водоемов. Если посмотреть на территорию Латвии, то есть как минимум два водоема – Лиелупе и Даугава, где будет необходима поддержка этого отряда.