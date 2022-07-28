"Мы потеряли все, что заработали тяжелым трудом". Россия вывозит из Украины не только зерно, но и подсолнечник

Зерновозы, на которые грузили зерно и подсолнечник, были с номерами аннексированного Крыма, вспоминает фермер. По его подсчетам, общая стоимость вывезенной продукции - 23 млн гривен (820 тысяч долларов по довоенному курсу и 620 тысяч - по новому). Лишился он и техники - примерно на 1,8 млн долларов по курсу начала года.

Последствия российского авиаудара Фото: Getty Images

"Кое-какую технику нам удалось спрятать по дворам. Но часть они украли - машины, прицепы. Комбайн один расстреляли, зачем - не знаю, он желтый был, не понравился им", - сетует украинский фермер.

Если фермер не хочет сотрудничать с оккупационными властями, то семечку и другие культуры у него просто забирают, подтверждает глава ассоциации фермеров Запорожской области Валерия Матвиенко (она покинула захваченные территории). По ее словам, чтобы реализовывать любую сельхозпродукцию на оккупированных территориях, нужно зарегистрироваться в "военно-гражданской администрации".

О необходимости регистрации украинским фермерам рассказывал и глава оккупационной "военно-гражданской администрации" Мелитопольского района Андрей Сигута, стоя на фоне снопа пшеницы и букета подсолнухов. "Также на местах разворачиваем регистраторов, чтобы ускорить этот процесс. Стараемся организовать его с минимальными сложностями для вас", - говорит он на видео, опубликованном в одном из пророссийских пабликов, после чего камера опять показывает напряженные лица самих сельхозпроизводителей.