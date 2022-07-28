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"Мы потеряли все, что заработали тяжелым трудом". Россия вывозит из Украины не только зерно, но и подсолнечник

BBC News Русская служба
"Мы потеряли все, что заработали тяжелым трудом". Россия вывозит из Украины не только зерно, но и подсолнечник
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BBC
Фото: BBC News

Россия вывозит из оккупированных районов Украины не только пшеницу, но и подсолнечник. В 2021 году обе страны были мировыми лидерами по экспорту подсолнечного масла, но теперь из украинской семечки делают масло в России. Би-би-си разбиралась, кто и как вывозит один из символов украинского сельского хозяйства.

В середине июля в оккупированном Мелитополе прошла встреча представителей поставленных Россией чиновников с местными фермерами. Перед сельхозпроизводителями выступил Андрей Сигута, который называет себя "главой военно-гражданской администрации Мелитопольского района", а до начала войны трудился депутатом Мелитопольского райсовета от пророссийской "Оппозиционной платформы". Украинская прокуратура выдвинула ему обвинения в госизмене и коллаборационизме.

"Мы создали "Государственную зерновую компанию", которая ввела индикативные цены на пока зерновую [продукцию], а в дальнейшем [введет] и на масличную [продукцию]", - с опаской глядя на фермеров, рассказывал Сигута. Что за государство создало целую "зерновую компанию", которая устанавливает рекомендательные (индикативные) цены, он не уточнил: в украинском реестре такого юрлица нет (правда, в стране есть своя продовольственно-зерновая корпорация, но это совсем другая компания), Россия оккупировала южные районы Украины де-факто, но не де-юре.

Видео с выступлением "главы военно-гражданской администрации" опубликовано в местном пророссийском паблике, реакции фермеров там нет: их показывают только на пару секунд, в кадре они напряженно и устало смотрят на Сигуту. Позади него на сцене - два главных символа украинского сельского хозяйства, которыми страна знаменита во всем мире: сноп пшеницы и букет из подсолнухов.

Начиная с весны, украинские власти обвиняют Россию в вывозе зерна с оккупированных территорий, напрямую называя эти действия мародерством. Зерно из южных областей Украины переправляется в аннексированный Крым, откуда как минимум часть урожая вывозится в Сирию и Турцию.

Однако, как выяснила Би-би-си, Россия вывозит из Украины не только зерно, но и подсолнечник. До войны две страны были главными соперниками в неформальной борьбе за лидерство в мировом экспорте подсолнечного масла. Так, в 2021 году Украина продала за рубеж 5,1 млн тонн масла (85% от объема произведенного), тогда как Россия - 3,1 млн тонн.

Теперь из украинской семечки делают масло в России.

Откуда везут украинский подсолнечник

"Семечка. Черниговка (Запорожская область). Ростов-на-Дону. Возить много, машины на круг", - так звучит объявление в закрытом WhatsApp-чате на 500 участников, в котором размещаются заказы на вывоз всевозможных сельскохозяйственных культур из оккупированной части Украины в Россию.

Это объявление было опубликовано 18 июля. В этот же день в чате искали желающих везти подсолнечник из села Бунчуковка самопровозглашенной ЛНР до Белгородской области. "Сопровождение транспорта обеспечиваем. Боев и пролетов нет, спокойно. Везде русские блокпосты. Машины везде по зеленой", - уточнялось в нем (скриншоты Би-би-си предоставил один из участников чата).

Контактный телефон, указанный в объявлении, принадлежит крымскому предпринимателю, который специализируется на грузоперевозках. Среди участников чата есть обладатели как российских, так и украинских номеров. Би-би-си проверила около десятка номеров в различных публичных сервисах, в том числе в GetContact, который показывает, как телефон человека записан в списке контактов других людей. Судя по ним, в чате состоят либо водители грузовиков и зерновозов, либо владельцы небольшого бизнеса, связанного с грузоперевозками.

Объявления игриво сопровождаются в чате эмодзи - например, подсолнухом или флагами России и Украины. По утрам администраторы публикуют приветствие: "Доброго дня, участники зернового "движения".

Перевозчиков для вывоза украинского подсолнуха ищут не только в закрытых, но и в открытых телеграм-чатах по поиску зерновозов. Корреспондент Би-би-си позвонил по опубликованным объявлениям, представившись владельцем нескольких грузовиков.

"[Семечка] не ворованная, это [семечка], подконтрольная военно-гражданской администрации. Это чистые сделки, нету ничего такого. Официально купленная семечка", - заверяла в "Телеграме", например, диспетчер из Краснодарского края по имени Елена. Она искала грузовики для вывоза урожая из Токмака Запорожской области в Ростовскую область России.

В Запорожской области оккупационная администрация ранее действительно "национализировала" сельхозпродукцию государственных украинских предприятий и стратегического резерва, запасенного на случай войны. Скорее всего, именно эту продукцию Елена называет "чистой".

В колонну, которую формировала Елена, должны войти десять зерновозов. Везти семечку предполагалось не через аннексированный Крым, а через юг оккупированного Донбасса - Мариуполь и Новоазовск. Заказчик груза, по ее заверению, обещал подать списки машин на границу между самопровозглашенной ДНР и Россией. Правда, первая колонна до этого простояла там несколько часов. "Мои подъехали ночью, а список пришел только утром. Им пришлось переночевать на таможне. Как всегда, наша российская беспечность. Немножко лоботрясы", - пожаловалась она.

Map
Map Фото: BBC

Раньше машины с украинской сельхозпродукцией шли с военным сопровождением, но теперь оно "не нужно", будут только спецпропуска, добавила она.

Украинский подсолнух вывозят не только из южных областей Украины, но и из оккупированной части Харьковской области. "Пункт погрузки - Купянск, Украина, выгрузки - Воронежская область. Срочно! Погрузка завтра", - гласит, например, одно из объявлений, обнаруженное корреспондентом Би-би-си. Разместивший его предприниматель из Белгородской области Виктор также принялся заверять, что речь идет об "официально" купленной семечке.

"По накладным, конечно, все дела. У вас полный пакет документов", - заявил он журналисту, который представился владельцем зерновозов. О каких именно документах идет речь, он не уточнил.

Однако условия, в которых украинские фермеры вынуждены продавать свой урожай, назвать рыночными нельзя.

На каких условиях продается семечка

"У нас на базе оставалось 1200 тонн подсолнечника и 860 тонн пшеницы. И всё они разграбили. Еще было 240 тонн гороха, но что с ним, не знаю", - рассказывает Би-би-си крупный фермер из Запорожской области.

Сам он выехал с оккупированных территорий, но там остались его сотрудники, поэтому он попросил об анонимности.

По его словам, примерно с конца мая к нему на предприятие стали приезжать российские военные и вывозить урожай. "Сначала они так ласково пытались говорить охраннику, мол, это не мы, это приказ дал командир. А где командир - непонятно. Хотели казаться хорошими. Но кто-то же их присылал, а они все грузили и вывозили. Никаких денег не предлагали, платить не собирались. А охранник, что он мог сделать? Его еще и побили", - рассказывает он.

Зерновозы, на которые грузили зерно и подсолнечник, были с номерами аннексированного Крыма, вспоминает фермер. По его подсчетам, общая стоимость вывезенной продукции - 23 млн гривен (820 тысяч долларов по довоенному курсу и 620 тысяч - по новому). Лишился он и техники - примерно на 1,8 млн долларов по курсу начала года.

Последствия российского авиаудара
Последствия российского авиаудара Фото: Getty Images

"Кое-какую технику нам удалось спрятать по дворам. Но часть они украли - машины, прицепы. Комбайн один расстреляли, зачем - не знаю, он желтый был, не понравился им", - сетует украинский фермер.

Если фермер не хочет сотрудничать с оккупационными властями, то семечку и другие культуры у него просто забирают, подтверждает глава ассоциации фермеров Запорожской области Валерия Матвиенко (она покинула захваченные территории). По ее словам, чтобы реализовывать любую сельхозпродукцию на оккупированных территориях, нужно зарегистрироваться в "военно-гражданской администрации".

О необходимости регистрации украинским фермерам рассказывал и глава оккупационной "военно-гражданской администрации" Мелитопольского района Андрей Сигута, стоя на фоне снопа пшеницы и букета подсолнухов. "Также на местах разворачиваем регистраторов, чтобы ускорить этот процесс. Стараемся организовать его с минимальными сложностями для вас", - говорит он на видео, опубликованном в одном из пророссийских пабликов, после чего камера опять показывает напряженные лица самих сельхозпроизводителей.

"Многие фермеры не хотели регистрироваться, хранили семечку какое-то время у себя на складах. И вот что дальше происходило: если это крупное предприятие и оно не регистрировалось, то у него все отбирали. Заходили в склады, в ангары, загружали все и вывозили. И технику вывозили, и семена вывозили. Деньги никакие при этом не предлагали. Просто приезжали и забирали все. Приносили письмо, что "ваше предприятие национализировано в пользу Российской Федерации", - рассказывает Матвиенко.

Мелкие и средние предприниматели, не уехавшие на свободную от российских войск часть Украины, вынуждены продавать семечку по заниженной цене: по словам Матвиенко, речь идет о 150 долларах за тонну, тогда как до войны ее стоимость составляла 600-700 долларов. Продают себе в ущерб, чтобы пополнить запасы оборотных средств для покупки солярки и удобрений, говорит глава фермерской ассоциации Запорожской области. Кроме того, подсолнух в отличие от зерна более капризен в хранении, поэтому производители всегда стараются как можно скорее продать его на масло.

Аналогичная ситуация и в оккупированной Херсонской области, говорит глава местной ассоциации фермеров Александр Гордиенко. "Фермеры сдают [семечку], потому что деньги нужны, людей удержать как-то надо. Но если такую цену будут предлагать и дальше, то нет смысла работать в следующем сезоне вообще! Убирать урожай будут, потому что засеяли, а вот дальше смысла нет", - констатирует Гордиенко.

Что Россия делает с украинским подсолнухом

Главный продукт, который делают из семечки, - это подсолнечное масло. Во всех объявлениях о поиске грузовиков для вывоза украинского подсолнечника конечным пунктом в России оказывался тот или иной маслоэкстракционный завод.

"Мы сразу на заводы возим, на складах не выгружаемся", - заявил, например, корреспонденту Би-би-си перевозчик по имени Виктор, который искал грузовики для доставки семечки из оккупированной Харьковской области.

В одном из его объявлений конечным пунктом назначения была указана Верхняя Хава - село в Воронежской области, где работает маслоэкстракционный завод, входящий в группу "Благо". Среди других локаций из объявлений о найме зерновозов - поселок Гигант Сальского района Ростовской области, где также есть маслозавод, а также "улица Луговая, дом 9" в самом Ростове-на-Дону. По этом адресу располагается офис одной из крупнейших агропромышленных групп России - "Юг Руси". На самих предприятиях не ответили на вопросы Би-би-си.

О каких именно объемах идет речь - непонятно. В одном из объявлений было указано, что зерновозам предстоит вывезти 5 тысяч тонн, в другом - 3 тысячи. Для сравнения: крупный фермер из Запорожской области, который уехал из оккупированных территорий, лишился 1,2 тысяч тонн.

Разбитая российская военная техника в поле в Черниговской области
Разбитая российская военная техника в поле в Черниговской области Фото: Getty Images

В мае и июне на российском рынке - в профильных чатах и на досках объявлений в сети - было "заметное количество предложений непонятного подсолнечника" преимущественно в южных регионах России или в Крыму, говорит директор агентства по изучению аграрного рынка "СовЭкон" Андрей Сизов. По его наблюдению, речь шла о небольших партиях от нескольких десятков до нескольких сотен тонн, с оплатой наличными и по цене ниже рынка: вместо 25-27 тысяч рублей - около 20 тысяч рублей (около 350 долларов по официальному курсу Центробанка).

"Можно предположить в первую очередь, что это было предложение какого-то украинского подсолнечника. Нельзя сказать, что оно было чем-то определяющим с точки зрения рынка и цен из-за своей маленькой доли", - заключает Сизов.

При этом своего подсолнечника в России и так достаточно: в 2021 году урожай оказался рекордным и превысил 15,5 млн тонн (против 13,3 млн тонн в 2020 году). На экспорт он не идет: чтобы целиком обеспечить внутренний рынок сырьем и не допустить роста цен на него, российские власти начали искусственно ограничивать экспорт семечки. Это делалось за счет экспортных пошлин - с начала 2021 года они стали, по сути, запретительными. По этой причине фиксируются рекордные запасы - по разным оценкам, их объем может составлять от нескольких сотен тысяч до миллиона тонн. Масло вывозить за рубеж формально тоже можно, но экспорт регулируется квотами и теми же пошлинами.

Еще одна возможная причина, почему украинскую семечку не вывозят в Россию в таких объемах, как зерно, - логистическая. "В мире подсолнечник в чистом виде никто не экспортирует, он на 30% легче зерна, и перевозить подсолнечник - это как перевозить воздух", - объясняет гендиректор ассоциации "Укроліяпром" ("Укрмаслопром") Степан Капшук.

"Зачем везти шелуху, если можно делать масло?" - добавляет украинский фермер. "Они [оккупационные власти] сделали ставку на переработку семян. Уже готовое масло они вывозят через Крым и дальше в Россию", - подтверждает глава ассоциации фермеров Запорожской области Валерия Матвиенко.

На одной только оккупированной части Запорожской области есть два маслоэкстракционных завода - в Мелитополе и Пологах. В мае, по утверждению пресс-службы подразделения ВСУ, на завод в Пологах приехали российские военные и вывезли масло, которое там хранилось. Местный фермер рассказал Би-би-си, что завод частично разрушен и не работает: в начале июня он подвергся обстрелу со стороны украинской армии, так как на его территории, по данным украинской стороны, россияне оборудовали склад боеприпасов и топлива.

А вот завод в Мелитополе, по всей видимости, работает. "Переработка идет, и это слышно. Поверьте, там стоит такой приятный аромат, даже за три километра слышно", - рассказал Би-би-си местный фермер. О том, что завод продолжает работу, слышал и глава ассоциации фермеров Херсонской области Александр Гордиенко.

Правда, собственник "Мелитопольского маслоэкстракционного завода" Сергей Желев заявил Би-би-си, что на самом деле предприятие не функционирует. Услышав в вопросе журналиста прилагательное "оккупированный", оставшийся в Мелитополе Желев быстро свернул разговор. Украинские медиа ранее писали, что Желев близок к Евгению Балицкому - местному предпринимателю и бывшему депутату Верховной Рады Украины от пророссийской "Партии регионов", который возглавляет оккупационную "военно-гражданскую администрацию" Запорожской области. Аналогичной структурой в самом Мелитополе руководит Галина Данильченко - бывший бухгалтер одного из предприятий Балицкого.

Обоих Украина обвиняет в госизмене и коллаборационизме.

***

Пожилой фермер из Запорожской области рассказывает Би-би-си, что в 2021 году собрал "очень хороший урожай" подсолнечника. 23 февраля, за день до войны, договорился продать 80 тонн семечки Мелитопольскому элеватору по цене в 20 тысяч гривен за тонну - 700 долларов по довоенному курсу.

"Собирался 27 февраля туда поехать, все оформить. Думал [на вырученные деньги] комбайн брать, как раз бы на первый взнос хватило. Но 24-го началась война, и все рухнуло. И что сейчас с моим урожаем, я просто не знаю. Мы потеряли все, что заработали за 29 лет тяжелым трудом".

8 октября 2021 года власти России внесли корреспондента Би-би-си Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 17 января 2022 года этот статус был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску.

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