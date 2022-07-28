В Царникаве пьяный водитель "застрял" на рельсах

Сначала никто из окружающих не понимал, как это могло случиться с водителем Kia при переезде через железнодорожные пути на улице Ояра Вациеша, но в тот момент, когда водитель вышел из машины, стало ясно, что произошло.

46-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Работники железной дороги и все другие спасательные службы были проинформированы. Поскольку было установлено, что в ближайшее время прибудет поезд, сотрудники вместе с жителями разблокировали пути, оттолкнув с них машину", - отметили в полиции.

Когда угроза была устранена, сотрудники полиции стали допрашивать водителя, но объяснить ситуацию мужчина не смог.

Он пожаловался на боли в спине и не стал врать медицинскому персоналу: "В течение дня употреблял алкоголь".

Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения 2,41 промилле и стал уже вторым человеком, оставшимся на путях на железнодорожном переезде, за короткий промежуток времени. Местные жители, живущие рядом с местом происшествия, говорят, что именно в этом месте нужно быть осторожным: "Ночью и в выходные там ужасно. Парни катаются. Это здесь постоянная проблема".

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке