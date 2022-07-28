Российский журналист и документалист Роман Супер стал гостем программы RUS TVNET "Кто вам платит?". В беседе с Вадимом Радионовым и Артемом Липиным он откровенно рассказал о своем приезде в Латвию. Оказалось, что не последнее место в этой истории занимает российская актриса Чулпан Хаматова.
Видео ⟩ "Она великое дело делает". Роман Супер о поддержке Хаматовой в Латвии
"Я не живу в Латвии, я живу в зоне турбулентности. Сейчас я вообще не понимаю, где я нахожусь, - пояснил Супер свое пребывание в Латвии. - У меня сейчас абсолютно экзистенциальный кризис, связанный с этим переездом, которого я, строго говоря, не хотел. Я хотел жить в своем доме, хотел снимать кино, что я очень любил делать. Хотел общаться с аудиторией, которой, как мне казалось, нравилось то, что я делаю".
Документалист поделился, что в момент, когда его семья была на пике депрессии после вынужденного приезда в Латвию, произошел разговор с Чулпан Хаматовой.
"Чулпан пишет: "Как вы?". Ну, я пишу: "Вот на стенку лезем". Она говорит: "Ну, приезжайте, поживите у меня". И мы приехали к Чулпан в ее прекрасный дом и поняли, что она на самом деле великое дело делает", - говорит он.
Супер подчеркнул, что Чулпан Хаматова превратила свой дом в Латвии в "рехаб", куда приезжают люди, которым плохо, которым необходимо прийти в себя.
"Им нужно хотя бы несколько дней на то, чтобы прийти в себя, понять, что происходит, получить какую-то элементарную информацию о том, где миграционная служба находится или там какие нужны документы, чтобы попробовать с банками решить какую-то проблему. Она очень многим людям помогает информацией прежде всего и даже своим домом", - указал Роман.
По признанию документалиста, он в который раз убедился в том, что Чулпан Хаматова - святой человек: "Я всегда это знал, но в очередной раз это подтвердилось".
Также он добавил, что, по его сведениям, Чулпан "с руками и ногами рвут" местные театральные деятели. Коме этого, ее к нескольким проектам привлекает Кирилл Серебренников.
Напомним, актриса сейчас играет в постановках у Алвиса Херманиса в Новом Рижском театре.
"Я думаю, что ей было очень тяжело и плохо, и, собственно, она об этом говорила. Думаю, что ее здорово спасает работа как раз. Скорее бы она уже началась и у меня", - подытожил Роман.
Напомним, российская актриса Чулпан Хаматова переехала в Латвию еще в марте 2022 года. Она дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой. Актриса откровенно призналась, что не поддерживает военные действия на территории Украины. Она поняла, что не может жить во лжи, а потому приняла решение забрать детей и уехать из РФ.
Хаматова купила землю в Аматциемсе, в 80 км от Риги. Об этом она сама говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота". Актриса тогда восхищалась сказочной природой с косулями и карпами в озерах. Особенно ей понравилось то, что вокруг дома нет никаких заборов.
В интервью Гордеевой Чулпан призналась, что ее переезд в Латвию был, по сути, внезапным, у нее нет больших накоплений, хватит, может, "на два-три месяца". У актрисы три дочери - Ася, Арина и Ия.
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