После начала войны в Украине заниматься независимой журналистикой в России стало практически невозможно. Одно из направлений эмиграции различных СМИ - Латвия. Что значит, быть журналистом-эмигрантом? Почему оппозиционные российские СМИ больше приветствуются правительством Латвии, чем местные русскоязычные порталы и газеты? И станет ли Рига медиа-столицей российской эмиграции? Это и другие вопросы обсуждаем в последнем эфире "Кто вам платит?" этого сезона.
Кто вам платит? ⟩ Как живется российским журналистам в Латвии?
Как живется российским журналистам в Латвии?
Гости эфира:
- Роман Супер - журналист, автор документальных фильмов ("Это Эдик", "Сахаров. Две жизни");
- Екатерина Котрикадзе - журналист, сотрудница телеканала "Дождь".
Темы эфира:
- Как живется российским СМИ в Риге?
- Ближайшее будущее эмигрировавших журналистов?
- Можно ли быть российским журналистом, если ты не находишься в России?
- Цензура и свобода слова - где нужно проводить границу?
- Запрет российских телеканалов - движется ли Латвии по пути России?
- Гостей любим, а своих не очень? Как различается отношение Латвии к местным и приехавшим русскоязычным журналистам.
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