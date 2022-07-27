Кто вам платит? ⟩ Как живется российским журналистам в Латвии?

После начала войны в Украине заниматься независимой журналистикой в России стало практически невозможно. Одно из направлений эмиграции различных СМИ - Латвия. Что значит, быть журналистом-эмигрантом? Почему оппозиционные российские СМИ больше приветствуются правительством Латвии, чем местные русскоязычные порталы и газеты? И станет ли Рига медиа-столицей российской эмиграции? Это и другие вопросы обсуждаем в последнем эфире "Кто вам платит?" этого сезона.