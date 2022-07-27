Ср, 27.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Кто вам платит? ⟩ Как живется российским журналистам в Латвии?

rus.tvnet.lv Артем Липин
,
Как живется российским журналистам в Латвии?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Телеканал "Дождь"
Телеканал "Дождь" Фото: MAXIMOV / AFP

После начала войны в Украине заниматься независимой журналистикой в России стало практически невозможно. Одно из направлений эмиграции различных СМИ - Латвия. Что значит, быть журналистом-эмигрантом? Почему оппозиционные российские СМИ больше приветствуются правительством Латвии, чем местные русскоязычные порталы и газеты? И станет ли Рига медиа-столицей российской эмиграции? Это и другие вопросы обсуждаем в последнем эфире "Кто вам платит?" этого сезона.

Гости эфира:

  • Роман Супер - журналист, автор документальных фильмов ("Это Эдик", "Сахаров. Две жизни");
  • Екатерина Котрикадзе - журналист, сотрудница телеканала "Дождь".

Темы эфира:

  • Как живется российским СМИ в Риге?
  • Ближайшее будущее эмигрировавших журналистов?
  • Можно ли быть российским журналистом, если ты не находишься в России?
  • Цензура и свобода слова - где нужно проводить границу?
  • Запрет российских телеканалов - движется ли Латвии по пути России?
  • Гостей любим, а своих не очень? Как различается отношение Латвии к местным и приехавшим русскоязычным журналистам.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх