Профессор РСУ: Положительные результаты на гепатит С констатируются сравнительно часто

Проведенное в нашей стране эпидемиологическое исследование свидетельствует, что вирусным гепатитом С в Латвии заражено примерно 40 000 жителей. Предполагается, что это число намного больше, поскольку не все инфицированные прошли обследование в лаборатории, таким образом, до сих пор о своем инфицировании не знают.

В 2010 году Всемирная организация здравоохранения учредила Всемирный день гепатита, который отмечается 28 июля. Каждый год у этого дня свой лозунг, и в этом году он гласит: "Я не могу ждать!" Я не могу ждать, когда меня заразит кто-то, кто не прошел тестирование. Я не могу ждать, когда мне будет грозить цирроз печени или рак печени. Я не могу ждать, я проверяюсь на гепатит С".