В Centrālā laboratorija проведен объемный скрининг вирусного гепатита С, при котором в 3068 лабораторных бесплатных проверках* на выявление антител против вирусного гепатита С выявлено 97 положительных случаев. Это 2,9% всех исследований и оценивается как сравнительно высокий показатель, подчеркивает ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня (RSU) Елена Стороженко.
Профессор РСУ: Положительные результаты на гепатит С констатируются сравнительно часто
"В диагностике вирусного гепатита С роль лаборатории очень важна, так как это единственный способ определить, сталкивался ли организм человека с вирусом гепатита С. Первый шаг обследования - лабораторная проверка наличия антител. Если результат положительный, идет дальнейшее обследование. Прежде всего нужно выяснить, переболел ли пациент когда-нибудь этой инфекцией, даже, возможно, не заметив ее, - тогда дальнейшее исследование на наличие антигенов или РНК вируса будет отрицательным.
В свою очередь, если у пациента сейчас острый или, возможно, хронический вирусный гепатит С, то упомянутые показатели, скорее всего, будут положительными.
В случае хронического вирусного гепатита С особенно важно провести лабораторные исследования, чтобы выяснить, эффективна ли применяемая терапия.
В таких случаях обязательно определяют концентрацию РНК вируса гепатита С, или вирусную нагрузку в крови пациента. В настоящее время в Латвии доступна эффективная оплачиваемая государством терапия, и болезнь в наши дни лечится с хорошими результатами. Надо помнить, что от вирусного гепатита С нет вакцинации. Поэтому, учитывая относительно высокое распространение болезни в Латвии, призываю быть ответственными за свое здоровье и сделать первый шаг к выявлению болезни", - поясняет Стороженко.
Государство оплачивает обследования на вирусный гепатит С по направлению семейного врача или другого специалиста.
Проведенное в нашей стране эпидемиологическое исследование свидетельствует, что вирусным гепатитом С в Латвии заражено примерно 40 000 жителей. Предполагается, что это число намного больше, поскольку не все инфицированные прошли обследование в лаборатории, таким образом, до сих пор о своем инфицировании не знают.
В 2010 году Всемирная организация здравоохранения учредила Всемирный день гепатита, который отмечается 28 июля. Каждый год у этого дня свой лозунг, и в этом году он гласит: "Я не могу ждать!" Я не могу ждать, когда меня заразит кто-то, кто не прошел тестирование. Я не могу ждать, когда мне будет грозить цирроз печени или рак печени. Я не могу ждать, я проверяюсь на гепатит С".
*В сотрудничестве с ООО AbbVie.
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