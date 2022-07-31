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Видео ⟩ "Мы жили в метро Харькова почти три месяца". История семьи Добрянских

Chayka.lv Анастасия Федорова
"Мы жили в метро Харькова почти три месяца". История семьи Добрянских
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Семья Добрянских в метро Харькова (станция “23 августа”). Юлия, Александр и их сын Иван
Семья Добрянских в метро Харькова (станция “23 августа”). Юлия, Александр и их сын Иван Фото: Фото из архива семьи. Коллаж: Chayka.lv

Юлия Добрянская живёт в Шевченковском районе Харькова вместе со своей семьёй - шестилетним сыном, мужем, мамой и кошкой. 24 февраля, в первый же день нападения России на Украину они вынуждены были укрыться в метро и прожили там до 17 мая. Эту историю рассказывает "Чайка".

Тогда они и не думали, что прожить в метро им придётся так долго, почти три месяца. Юля отметила там свой 32-й день рождения. А сын даже радовался - "фанат метрополитена", говорит про него Юля, ему было прикольно, что он будет спать в метро…

Юля рассказывает, что поначалу было очень тяжело - людей было очень много, все напуганы, очень страшно. Ну нужно было жить, и Добрянские собрали команду волонтеров, состоящую из 13 человек. Все они спустились в метро, чтобы укрыться от российских обстрелов.

Юлия и Александр Добрянские и их помощники обеспечивали жизнь людей станции "23 августа". На их плечах было около 1 200 человек, среди которых - 137 детей.

Как проходили будни семьи - смотрите в нашем новом видео на ютуб-канале CHAYKA в рубрике "Истории из Украины".

0:00 — Ю.Добрянская — о себе и семье

2:43 — Почему решили укрыться в метро

3:56 — Как жили на станции «23 августа»

5:30 — Как занимались волонтерством

10:29 — Как развлекали детей в метро

13:10 — О студенте-медике, который лечил людей

14:17 — О трудностях жизни в метро

14:51 — Почему НЕ уехали из страны

16:07 — Как решили выйти из метро

17:13 — Какая обстановка в Харькове сейчас

17:47 — О войне, России и Зеленском

19:15 — О планах на будущее

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