Обобщенные Ассоциацией европейских производителей автомобилей данные свидетельствуют о том, что в Латвии на данный момент 420 станций зарядки для электромобилей (СЗЭ) и мы слегка опережаем Эстонию, где 385 СЗЭ и существенно обогнали Литву, где 207 подобных станций, информирует руководитель Inter Cars Latvija и IC24.lv Каспарс Вилюмсонс.
Латвия - лидер стран Балтии по количеству станций зарядки для электромобилей
Рост числа электромобилей в Латвии за последние семь лет был постепенным – со 194 электромобилей в 2015 году до 2939 в 2022 году. Больше всего электромобилей зарегистрировано в Риге и ее окрестностях - 1545. Следующий - Марупский край, где насчитывается 254 электромобиля, а третье место у Юрмалы - в городе-курорте зарегистрировано 208 электромобилей.
Вилюмсонс указывает, что и IC24.lv следит за тенденциями в сфере развития электромобилей и приспосабливает ассортимент запчастей и аксессуаров, предназначенных именно для электрических транспортных средств, чтобы быть готовыми к росту спроса.
Способы зарядки и мощность станций
"Владельцам электромобилей доступны станции зарядки нескольких видов - ультра-быстрые, быстрые, средне-быстрые и медленные. Они, конечно, отличаются по мощности и скорости зарядки", - подчеркивает Вилюмсонс.
Он также напоминает, что станции быстрой зарядки обеспечивают большую мощность и вместе с этим способны зарядить машину в очень короткий срок. Электромобиль можно зарядить до 80% всего за примерно 20 минут, однако это зависит и от модели автомобиля. В свою очередь на станции ультра быстрой зарядки с мощностью 100 kW свой электромобиль можно зарядить за 10 минут и проехать еще 100 км.
Мощность станций средне-быстрой зарядки обычно 7 kW или 22 kW. Время зарядки отличается - она может занять от одного до шести часов, а мощность устройств на станциях медленной зарядки обычно до 3 kW. "Такую зарядку обычно используют дома, потому что она может занять вплоть до 12 часов", - объясняет Вилюмсонс.
Руководитель отдела системы развития электромобильности Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) Паулс Бейнаровичс указывает, что идеальный алгоритм зарядки таков, что электромобиль заряжается в ночное время, когда электричество стоит дешевле, чтобы с утра можно было сесть за руль полностью заряженного электромобиля. Дальнейшее зависит от того, будет ли необходима дополнительная зарядка в течение дня.
Инфраструктура зарядки электромобилей в Латвии – не хватает станций медленной зарядки
По словам Бейнаровичса, в том, что касается именно станций быстрой зарядки, то на общем европейском фоне Латвия выглядит хорошо. Страна полностью покрыта такого вида станциями и при нынешнем количестве электромобилей этого более чем достаточно.
"Станции зарядки на главных дорогах расположены через примерно каждые 30 км, а на региональных дорогах расстояние между станциями зарядки 50 км. Однако, если говорить о станциях медленной и средне медленной зарядки, то в этом отношении наша страна еще в начальной стадии развития", - указывает Бейнаровичс.
Вилюмсонс также согласен с тем, что в Латвии необходимо развивать сети зарядки не только на шоссе и региональных дорогах, но и в микрорайонах городов, возле многоквартирных домов, больших торговых центров и в других публичных местах, чтобы зарядка электромобилей была более доступной и выгодной для жителей.
Бейнаровичс объясняет, что инфраструктура медленной зарядки создается постепенно, на данный момент она слишком мала, но она должна следовать за спросом.
"Есть, например, управляющие зданиями, которые сами выражают интерес относительно установки зарядной станции и обращаются в CSDD за консультациями по поводу требований к установке, необходимой мощности и другим вопросам. Однако в то же время нужно учитывать, что владельцам зданий нет смысла вкладывать средства и устанавливать станцию в доме, где, например, нет ни одного владельца электромобиля", - говорит Бейнаровичс.
Также обязательно нужно учитывать - если электромобиль приобретает предприятие, то оно и само должно позаботиться об инфраструктуре для зарядки своих транспортных средств. Председатель правления предприятия DPD Latvija Янис Грантс указывает, что поначалу это достаточно существенные инвестиции, которые могут показаться большими, однако они окупаются в долгосрочной перспективе.
"Если частное лицо или домохозяйство покупает электромобиль, то для приобретения зарядного устройства необходимы дополнительные в среднем 500 -1000 евро. Для предприятия, которое приобретает, например, 50 электромобилей, эта сумма будет уже по крайней мере 50 000, которые нужно вложить в зарядные станции", - подчеркивает Грантс.
Одновременно Бейнаровичс подчеркивает, что развитие сети зарядных станций для электромобилей происходит постоянно, есть интерес как со стороны жителей, так и предприятий. С ростом числа электромобилей будет развиваться инфраструктура для их зарядки.
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