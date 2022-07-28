Латвия - лидер стран Балтии по количеству станций зарядки для электромобилей

Мощность станций средне-быстрой зарядки обычно 7 kW или 22 kW. Время зарядки отличается - она может занять от одного до шести часов, а мощность устройств на станциях медленной зарядки обычно до 3 kW. "Такую зарядку обычно используют дома, потому что она может занять вплоть до 12 часов", - объясняет Вилюмсонс.

Руководитель отдела системы развития электромобильности Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) Паулс Бейнаровичс указывает, что идеальный алгоритм зарядки таков, что электромобиль заряжается в ночное время, когда электричество стоит дешевле, чтобы с утра можно было сесть за руль полностью заряженного электромобиля. Дальнейшее зависит от того, будет ли необходима дополнительная зарядка в течение дня.

Инфраструктура зарядки электромобилей в Латвии – не хватает станций медленной зарядки

По словам Бейнаровичса, в том, что касается именно станций быстрой зарядки, то на общем европейском фоне Латвия выглядит хорошо. Страна полностью покрыта такого вида станциями и при нынешнем количестве электромобилей этого более чем достаточно.

"Станции зарядки на главных дорогах расположены через примерно каждые 30 км, а на региональных дорогах расстояние между станциями зарядки 50 км. Однако, если говорить о станциях медленной и средне медленной зарядки, то в этом отношении наша страна еще в начальной стадии развития", - указывает Бейнаровичс.