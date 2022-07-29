Байден и Си Цзиньпин обменялись предупреждениями по поводу Тайваня

На прошлой неделе Джо Байден сказал журналистам, что, по мнению американских военных, Пелози не стоит лететь на Тайвань. С другой стороны, представители администрации Байдена назвали заявления Китая на этот счет "явно не помогающими делу и ненужными".

Если визит Нэнси Пелози все же состоится, это будет первое посещение острова столь высокопоставленным американским политиком за последние 25 лет. Спикер Палаты представителей - третье лицо в американской государственной иерархии, после президента и вице-президента.

По ходу телефонного разговора в четверг Байден и Си, по сведениям из Белого дома, обсудили и возможность очной встречи.

Они встречались в 2015 году, когда Си прилетал в США, но тогда Байден был вице-президентом. В качестве президента он с китайским лидером еще не встречался.

Как передает корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Барбара Плетт, аналитики считают, что ни Байден, ни Си не хотят открытого конфликта своих стран, но и идти навстречу друг другу на уровне риторики тоже сейчас не хотят - особенно Китай.