Газета: Настоящий сезон грибов еще не наступил

Знатоки говорят, что лисичек много, а других грибов еще надо дождаться. В Вангажской стороне много лисичек, а других грибов нет, говорит торговец. Он предлагает лисички по 3 евро/литр.

Лисички, собранные в Лиласте, можно купить по 2,50 за литр, но в большинстве случаев цена составляет 4 евро/литр.

На Агенскалнском рынке лисички стоят от 5-6 евро/литр до 15 евро/кг, а один торговец предлагает сушеные подосиновики прошлогоднего урожая.

Грибники рассказывают, что ждут основательных грибных дождей, и тогда уже будет урожай.

Во вторник предложение грибов на ночном рынке Рижского центрального рынка было скудным - лишь пара торговцев предлагала лисички.

Закупку грибов начали перекупщики. В основном лисички солят и экспортируют покупателям в Скандинавию, Германию и Польшу, а небольшая часть доставляется покупателям в замороженном виде для косметического производства.