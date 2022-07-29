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Газета: Настоящий сезон грибов еще не наступил

rus.tvnet.lv/LETA
Газета: Настоящий сезон грибов еще не наступил
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Грибы. Иллюстративное фото
Грибы. Иллюстративное фото Фото: Sintija Zandersone/LETA

На прошлой неделе на рынке торговали грибами несколько человек, а на этой неделе в основном на Рижском центральном рынке продают только лисички. В начале недели лишь у одной продавщицы на прилавке была пара подберезовиков и подосиновиков, пишет в пятницу Latvijas avīze.

Знатоки говорят, что лисичек много, а других грибов еще надо дождаться. В Вангажской стороне много лисичек, а других грибов нет, говорит торговец. Он предлагает лисички по 3 евро/литр.

Лисички, собранные в Лиласте, можно купить по 2,50 за литр, но в большинстве случаев цена составляет 4 евро/литр.

На Агенскалнском рынке лисички стоят от 5-6 евро/литр до 15 евро/кг, а один торговец предлагает сушеные подосиновики прошлогоднего урожая.

Грибники рассказывают, что ждут основательных грибных дождей, и тогда уже будет урожай.

Во вторник предложение грибов на ночном рынке Рижского центрального рынка было скудным - лишь пара торговцев предлагала лисички.

Закупку грибов начали перекупщики. В основном лисички солят и экспортируют покупателям в Скандинавию, Германию и Польшу, а небольшая часть доставляется покупателям в замороженном виде для косметического производства.

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