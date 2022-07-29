У въезжающих из России на границе Латвии требуют подтвердить осуждение войны

Муж рижанки Светланы недавно вернулся из России, куда ездил на похороны матери. Мужчина - гражданин России и постоянный житель Латвии. Когда он возвращался в Латвию, у него потребовали подписать документ, осуждающий военные действия России.

Муж Светланы подъехал к таможенному посту, где пограничник взял на проверку документы. После этого подошел мужчина в гражданской одежде, в жилете с надписью "Граница. Охрана. Безопасность".

Мужа Светланы пригласили пройти внутрь, где дали бумагу без каких-либо опознавательных знаков. Текст уже был готов, нужно было только вписать свои имя, фамилию и данные паспорта.

Мужчина спросил, зачем нужно это делать. Работник ответил, что в противном случае он не вернет документ и мужчину лишат постоянного вида на жительство.

Мужчина не стал спорить и все подписал, но вопрос о законном основании происходящего остался неотвеченным.

Чтобы выяснить ситуацию, Латвийское радио обратилось в Службу госбезопасности. Иностранцы, въезжающие в Латвию из страны-агрессора России или ее ближайшего союзника Беларуси, на контрольно-пропускных пунктах проверяются усиленно.