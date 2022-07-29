Жители Латвии в соцсетях возмущены тем, что у въезжающих из России на границе требуют подписать документ об осуждении военных действий России, сообщает Латвийское радио.
У въезжающих из России на границе Латвии требуют подтвердить осуждение войны
Муж рижанки Светланы недавно вернулся из России, куда ездил на похороны матери. Мужчина - гражданин России и постоянный житель Латвии. Когда он возвращался в Латвию, у него потребовали подписать документ, осуждающий военные действия России.
Муж Светланы подъехал к таможенному посту, где пограничник взял на проверку документы. После этого подошел мужчина в гражданской одежде, в жилете с надписью "Граница. Охрана. Безопасность".
Мужа Светланы пригласили пройти внутрь, где дали бумагу без каких-либо опознавательных знаков. Текст уже был готов, нужно было только вписать свои имя, фамилию и данные паспорта.
Мужчина спросил, зачем нужно это делать. Работник ответил, что в противном случае он не вернет документ и мужчину лишат постоянного вида на жительство.
Мужчина не стал спорить и все подписал, но вопрос о законном основании происходящего остался неотвеченным.
Чтобы выяснить ситуацию, Латвийское радио обратилось в Службу госбезопасности. Иностранцы, въезжающие в Латвию из страны-агрессора России или ее ближайшего союзника Беларуси, на контрольно-пропускных пунктах проверяются усиленно.
"Цель проверок - идентифицировать лиц, поддерживающих военную агрессию России против Украины, или способных создать угрозу национальной безопасности Латвии. В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, в свое время служили в российских и белорусских силовых структурах, публично демонстрируют прославляющие российскую агрессию символы или выражают негативное отношение к Латвийскому государству. Большая часть иностранцев, которым отказывают во въезде в Латвию, активно выражают поддержку военной агрессии против Украины и ее жителей, используя типичные послания военной пропаганды Кремля", - указали в Службе госбезопасности.
У лиц, в распоряжении которых имелась действительная виза для путешествия в Шенгенскую зону, она отменена.
Министерство иностранных дел Латвии получило российскую ноту об отношении пограничников к гражданам России, которые хотят въехать в Латвию. Латвия действует в соответствии со своими законами, пояснил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
"Протестовать против того, что на территории своего государства делаем или не делаем, защищая свою безопасность и уменьшая риски, бессмысленно. Мы будем продолжать действовать согласно нашим интересам безопасности. В то же время я бы хотел добавить, что и нам известны случаи, когда граждане Латвии, выезжая в Россию или Беларусь, подвергаются воздействию, их стараются вербовать", - сказал Ринкевич.
Министр иностранных дел вновь призвал граждан Латвии в Россию и Беларусь не путешествовать, так как сейчас не лучшее время для туризма.
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