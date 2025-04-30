Служебная собака помогла задержать мужчину, который пытался скрыться

Как сообщает полиция, днем 28 апреля поступил вызов о мужчине, который, возможно, участвовал в конфликтной ситуации в Кекаве. Правоохранители получили информацию о транспортном средстве, на котором передвигался предполагаемый участник. Прибыв на место вызова, полицейские заметили упомянутый автомобиль марки Opel. Однако, когда полицейские приблизились, водитель попытался скрыться.

Во время побега водитель задел велосипедистку, после чего покинул место происшествия и спустя короткое время бросил автомобиль, убегая с места. Велосипедистка от госпитализации отказалась.

На место происшествия была вызвана инспектор с кинологом и служебной собакой. Прибыв по указанному адресу, полицейские получили от местного жителя информацию о внешности мужчины, который выбежал из брошенного автомобиля. Служебная собака, взяв след по запаху, обнаружила мужчину примерно в 600 метрах от места - он сидел в канаве и пил безалкогольное пиво.

В отношении водителя автомобиля Opel, мужчины 1978 года рождения, полиция возбудила три административных производства: за вождение без водительских прав, за оставление места ДТП и за создание дорожно-транспортного происшествия. Общая сумма наложенных штрафов составила 1340 евро. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции.