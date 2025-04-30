Отец Букайнса освобожден из-под стражи под залог в 200 000 евро

Решение о внесении залога было принято 28 апреля, а сегодня Сергей Букайнс был освобожден из-под ареста.

В отношении отца Букайнса по-прежнему действуют меры пресечения, такие как запрет на выезд из страны, а также запрет приближаться к потерпевшей и ее представителю.

Ранее под залог в ту же сумму из-под стражи была освобождена мать Букайнса, Светлана Букайне, обвиняемая по тому же делу.

Напомним, что летом прошлого года Станислав Букайнс бежал из Латвии вместе с дочерью на SUP-доске и остался в России, но его бывшей жене, матери девочки, удалось ее вернуть. По этому делу были также задержаны родители Букайнса, помогавшие в похищении.

Согласно данным базы Lursoft, Сергею Букайнсу принадлежат два предприятия - одно из них занимается розничной торговлей топливом, а второе связано с предоставлением услуг размещения. Светлана Букайне, в свою очередь, имеет право единолично представлять топливную компанию мужа.