Стрельба в парикмахерской в Швеции: арестован 16-летний подозреваемый

Согласно информации агентства Reuters, прокуратура Швеции в среду, 30 апреля, заявила, что данный подросток является одним из нескольких человек, которых допрашивают в связи с этим нападением.

Ранее сообщалось, что полиция Швеции получила звонки от очевидцев, которые сообщили, что слышали звуки, похожие на выстрелы, в центре города. На месте происшествия были обнаружены несколько человек с огнестрельными ранениями.

Полиция Швеции сообщила, что все трое погибших были в возрасте от 15 до 20 лет.

Шведская общественная телекомпания STV сообщила, что после стрельбы была начата масштабная полицейская операция. Предполагается, что подозреваемый скрылся с места происшествия на электрическом самокате.

В последние годы в Швеции значительно увеличилось количество конфликтов между преступными группировками, в которых используются огнестрельное оружие и взрывчатка.

Часто стрелками оказываются подростки, которых нанимают в качестве наемных убийц, поскольку в Швеции уголовная ответственность наступает только с 15 лет.