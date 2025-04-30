Украинские дроны нанесли удар по российскому военному заводу

В ночь на среду, 30 апреля, беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) нанесли удар по оборонному заводу в городе Муроме Владимирской области России, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" источник в спецслужбе.
Удар дронами был нанесен по Муромскому приборостроительному заводу.
По данным издания, предприятие специализируется на производстве воспламеняющих устройств для боеприпасов, а также комплектующих и изделий, предназначенных для военно-морского флота и военной авиации России.
На территории завода произошло пять взрывов, предварительно известно, что пострадали два здания и вспыхнул пожар, сообщил источник.
"Муромский приборостроительный завод включен в санкционные списки Украины и Европейского союза (ЕС), так как играет существенную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. Однако СБУ решила немного расширить эти санкции", - заявил собеседник издания.
О крупном пожаре на оборонном предприятии в Муроме в результате удара дрона также сообщают российские СМИ.
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