PVD временно приостановила продажу пяти видов медовой продукции

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) временно приостановила распространение пяти медовых продуктов до принятия дальнейших решений, поскольку в отобранных образцах были обнаружены сахара, нехарактерные для натурального меда, сообщили в ведомстве.
PVD приняла решение остановить продажу китайского меда под названием Dažādu ziedu medus ("Мед разных цветов") с номером партии 2411121-34, образец которого был взят в магазине сети Mere.
Также приостановлена реализация липового меда, произведенного по заказу Rimi, с номером партии L265, образец которого взяли в магазине SIA Rimi Latvia, а также меда Korio (700 г) с номером партии LNL70020241217, образец которого взят в магазине сети Citro.
Аналогичное решение принято и по меду Korio (500 г) с номером партии LNS50020250102, образец которого также взят в магазине сети Citro, а также по меду разных цветов Favorit с номером партии LMF37020241010, образец которого взят в магазине SIA Maxima Latvija.
Продажа указанных продуктов приостановлена, так как PVD получила результаты исследований из лаборатории, подтвердившие наличие в этих продуктах посторонних сахаров. В службе пояснили, что к таким сахарам относятся, например, манноза и другие компоненты, нехарактерные для натурального меда.
Согласно постановлению Кабинета министров, мед - это натуральное сладкое вещество, производимое пчелами, и в него не допускается добавление других пищевых ингредиентов, в том числе сахара. Поэтому, несмотря на то что продукты с посторонними сахарами не опасны для здоровья, их нельзя называть медом, и эта информация должна быть указана на упаковке.
В PVD уточняют, что всего лабораторно были проверены 13 образцов меда, отобранные в различных торговых сетях Латвии. Проверки проводились на основании информации от латвийских пчеловодов о возможном несоответствии меда нормативным требованиям.
Служба подчеркивает, что потребители имеют право вернуть некачественный продукт в магазин и получить назад потраченные деньги. При возврате важно указать номер партии продукта, а также желательно наличие чека, однако в случае отзыва продукта чек необязателен.
Ранее сообщалось, что министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) поручил представителям Министерства земледелия и PVD начать переговоры с Европейской комиссией о налаживании контроля подлинности натурального меда.
Латвийская ассоциация пчеловодов (LBB) в конце января этого года сообщила о результатах исследования образцов меда, приобретенных в розничной торговле. Анализы были проведены в эстонской лаборатории Celvia CC. Из 20 латвийских образцов 14 (70%) не соответствовали стандартам настоящего меда.
Как "неаутентичные" лабораторией определены липовый и гречишный мед SIA Vinnis, два вида медовых продуктов частной торговой марки Maxima Favorit, а также мед из Maxima Medaus pirkliai, купленные в Lidl цветочный крем-мед Maribel, жидкий цветочный мед Mazurskie Miody из разных цветов, 4 Seasons food из разных цветов, продающийся в магазинах Mere, а также отдельные медовые продукты частной торговой марки Rimi Smart и Rimi.
Образцы для лабораторных анализов были приобретены в магазинах латвийских торговых сетей в Елгаве, Юрмале и Риге.
Общество пчеловодов указывает, что латвийская пчеловодческая отрасль уже несколько лет находится в кризисе, вызванном нездоровой бизнес-средой и импортом дешевой медовой продукции из третьих стран.
Латвийские пчеловоды призывают ответственные государственные организации не допускать, чтобы в латвийских магазинах под маркировкой "мед" продавалась продукция, не отвечающая евродирективе, а также просят навести порядок на рынке, установить ограничения и надзор за импортом меда из третьих стран.
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