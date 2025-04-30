PVD временно приостановила продажу пяти видов медовой продукции

В PVD уточняют, что всего лабораторно были проверены 13 образцов меда, отобранные в различных торговых сетях Латвии. Проверки проводились на основании информации от латвийских пчеловодов о возможном несоответствии меда нормативным требованиям.

Служба подчеркивает, что потребители имеют право вернуть некачественный продукт в магазин и получить назад потраченные деньги. При возврате важно указать номер партии продукта, а также желательно наличие чека, однако в случае отзыва продукта чек необязателен.

Ранее сообщалось, что министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) поручил представителям Министерства земледелия и PVD начать переговоры с Европейской комиссией о налаживании контроля подлинности натурального меда.

Латвийская ассоциация пчеловодов (LBB) в конце января этого года сообщила о результатах исследования образцов меда, приобретенных в розничной торговле. Анализы были проведены в эстонской лаборатории Celvia CC. Из 20 латвийских образцов 14 (70%) не соответствовали стандартам настоящего меда.

Как "неаутентичные" лабораторией определены липовый и гречишный мед SIA Vinnis, два вида медовых продуктов частной торговой марки Maxima Favorit, а также мед из Maxima Medaus pirkliai, купленные в Lidl цветочный крем-мед Maribel, жидкий цветочный мед Mazurskie Miody из разных цветов, 4 Seasons food из разных цветов, продающийся в магазинах Mere, а также отдельные медовые продукты частной торговой марки Rimi Smart и Rimi.

Образцы для лабораторных анализов были приобретены в магазинах латвийских торговых сетей в Елгаве, Юрмале и Риге.

Общество пчеловодов указывает, что латвийская пчеловодческая отрасль уже несколько лет находится в кризисе, вызванном нездоровой бизнес-средой и импортом дешевой медовой продукции из третьих стран.

Латвийские пчеловоды призывают ответственные государственные организации не допускать, чтобы в латвийских магазинах под маркировкой "мед" продавалась продукция, не отвечающая евродирективе, а также просят навести порядок на рынке, установить ограничения и надзор за импортом меда из третьих стран.