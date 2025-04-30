Член правления АЗС Straujupīte арестован по подозрению в совершении сексуального преступления

Государственная полиция задержала и суд арестовал предпринимателя Оскара Зейзу по подозрению в совершении сексуального преступления.
Не называя имени, в Государственной полиции подтвердили агентству LETA, что в понедельник, 28 апреля, в полиции было начато уголовное производство в связи с возможными преступными действиями, направленными против нравственности и неприкосновенности личности.
Подозреваемое лицо задержано, в настоящее время ведется следствие.
Информацию о вовлеченных лицах или месте происшествия полиция раскрыть не может.
Агентство LETA выяснило, что в среду Рижский городской суд в качестве меры пресечения к Оскару Зейзе применил арест. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.
Согласно информации Firmas.lv, Зейзе принадлежит предприятие Prax CW, связанное с торговлей топливом, и он также является членом правления компании Bosus, принадлежащей оптовому торговцу топливом Straujupīte, владельцем которого является Юрис Зейза. Архив агентства LETA свидетельствует, что Оскар Зейза ранее занимал должность руководителя по развитию в компании Straujupīte.
Представители компании отказались от комментариев агентству LETA.
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