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Член правления АЗС Straujupīte арестован по подозрению в совершении сексуального преступления

Наручники. Иллюстративное фото
Наручники. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Государственная полиция задержала и суд арестовал предпринимателя Оскара Зейзу по подозрению в совершении сексуального преступления.

Не называя имени, в Государственной полиции подтвердили агентству LETA, что в понедельник, 28 апреля, в полиции было начато уголовное производство в связи с возможными преступными действиями, направленными против нравственности и неприкосновенности личности.

Подозреваемое лицо задержано, в настоящее время ведется следствие.

Информацию о вовлеченных лицах или месте происшествия полиция раскрыть не может.

Агентство LETA выяснило, что в среду Рижский городской суд в качестве меры пресечения к Оскару Зейзе применил арест. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Согласно информации Firmas.lv, Зейзе принадлежит предприятие Prax CW, связанное с торговлей топливом, и он также является членом правления компании Bosus,  принадлежащей оптовому торговцу топливом Straujupīte, владельцем которого является Юрис Зейза. Архив агентства LETA свидетельствует, что Оскар Зейза ранее занимал должность руководителя по развитию в компании Straujupīte.

Представители компании отказались от комментариев агентству LETA.

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