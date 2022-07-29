Сбор подписей за "традиционную семью" потерпел фиаско

Сбор подписей начался 30 июля 2021 года по инициативе "Общества мужчин Латвии", предлагая в Сатверсме определить понятие семьи. Активисты предложили в Сатверсме установить, что "государство защищает (..) семью, основанную на браке, кровном родстве или усыновлении. Государство защищает права ребенка, в том числе и право растить в семье, основанием которой являются мать - женщина и отец - мужчина".

В течение года до сегодняшнего дня, когда завершается сбор подписей, собрано почти 58 000 подписей, а для дальнейшего продвижения инициативы, в целом, потребуется почти 155 000 подписей.

Как агентствe LETA отметила представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Крастиня, отведенное для сбора подписей время продолжится еще сегодня до полуночи. Поэтому собрано ли необходимое количество подписей, ЦИК сможет комментировать в субботу, когда сбор подписей будет завершен.

Почти 57 тысяч подписей собраны электронным путем, и почти тысяча подписей собрана физически.

В последнее время сбор подписей финансировал политик Айнарс Шлесерс.

Портал RUS TVNET напоминает, что нетрадиционная сексуальная ориентация не является заболеванием, представители ЛГБТ+ - такие же люди, как и гетеросексуалы.