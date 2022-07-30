Блинкен предостерег Лаврова от аннексии Россией украинских территорий

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 29 июля, провели первый с начала войны в Украине телефонный разговор. Беседа прошла по инициативе американской стороны, отметили в МИД РФ.

Одной из тем стала война в Украине. Глава Госдепа в беседе с российским министром указал, что мировое сообщество ожидает от России выполнения своих обязательств в сделке по экспорту украинского зерна. Лавров же заявил, что ситуация в области мировой продовольственной безопасности осложнена санкциями США в отношении РФ.

Российские планы аннексии новых украинских территорий

Кроме того, Блинкен отметил, что мир никогда не признает аннексии новых украинских территорий, и в случае, если это произойдет, Россию ожидают дополнительные штрафные меры. В свою очередь Лавров подчеркнул, что Россия намерена выполнить все "цели и задачи" войны в Украине. Ранее глава МИД России заявлял о расширении "географических задач" войны, связав это с возможными поставками Киеву дальнобойного оружия странами Запада.