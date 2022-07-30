Группа t.A.T.u. воссоединилась и анонсировала первый почти за 10 лет концерт

Известно, что Лена Катина и Юля Волкова выступят на фестивале Ovion Show в Минске. Помимо них, на сцену мероприятия выйдут артисты, которые не высказываются против военных действий РФ на территории Украины - МОТ, DJ Smash, Люся Чеботина, Дана Соколова и Серега.

Напомним, группа t.A.T.u. распалась в 2011 году. Их последний полноценный концерт состоялся в 2013 году. После этого дуэт выступал еще дважды: на открытии Олимпиады в Сочи в 2014 году и на юбилее ансамбля "Непоседы" в 2016 году.