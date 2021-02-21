Юлии Волковой - 36: "Первый секс - в 13, первая слава в группе t.А.Т.u - в 15, первый ребенок - в 19"

Роман с собственным телохранителем
"Я девочка очень ранняя. Первый секс - в 13, первая слава в группе t.А.Т.u - в 15, первый ребенок - в 19. Год за 10: быстрее жить, все попробовать - это как наркотик. И наркотики, кстати, тоже… Я понимала: настанет день, когда один из своих экспериментов могу попросту не пережить", - цитирует девушку портал StarHit.ru.
Действительно в жизни Юли все развивалось невероятно стремительно. Еще во время работы в группе у нее возникли отношения с ее телохранителем Павлом Сидоровым, а в 19 она родила от него дочь Викторию.
Конечно, это было ударом по карьере, но певицу поддержали и Лена Катина, и ее собственная мама. Ведь к 19 годам Волкова уже достаточно заработала, купила квартиру и могла позволить сделать паузу.
"Нет, отец Вики нас не бросал и даже хотел участвовать в ее воспитании. Но я ему не оставила выбора: уже лежа в роддоме, четко знала, что семьи у нас с Пашей Сидоровым не получилось", - призналась Волкова журналистам.
Оказывается, Юлии не понравилось, что Павел не рассказал о прошлых отношениях и о том, что у него уже есть ребенок. Была существенная разница в интересах. К примеру, Волкова никогда не ходила на соревнования избранника по карате, а Сидоров не посещал ее концерты. Когда же родилась Виктория, воспитание на себя взяла мама Юлии, чтобы певица могла ездить на гастроли.
Рассталась Юлия с Павлом по телефону.
Страстные отношения с Владом Топаловым
Почти сразу у нее начались новые отношения. На концерте в США она познакомилась с поклонником, но вернулась в Россию и продолжения не последовало. После было несколько коротких романов с состоятельными российскими бизнесменами.
Кстати, у Юлии Волковой и Влада Топалова тоже могло что-то получиться. Они начинали с одного вокального коллектива. После, когда Юля уже была мамой, они столкнулись в клубе. Между ними возникла страсть. Оказывается, Топалов даже сделал певице предложение, но жениться они не спешили. Звезда признается, что они не берегли эти отношения.
Волкова не скрывает, что тогда она подсела на наркотики, что негативно отразилось на отношениях и творческой карьере.
Новая любовь и принятие ислама
Но после того, как Юлия стала встречаться с сыном бизнесмена Парвизом Ясиновым, она смогла перестать принимать наркотики. StarHit.ru приводит любопытный факт, что на момент начала романа у Парвиза еще была девушка, причем она ждала ребенка, а Юлия состояла в отношениях с Владом.
На звонки беременной девушки Парвиз не отвечал или сухо говорил: "Я занят".
"Конечно, это не самое правильное поведение, но я рассудила так: когда мужчина уходит из семьи - виновата женщина. Я не стала Владу морочить голову, вскоре сообщила по телефону: "Мы теперь с Парвизом, я от тебя ухожу", - вспоминала Юлия.