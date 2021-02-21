Юлии Волковой - 36: "Первый секс - в 13, первая слава в группе t.А.Т.u - в 15, первый ребенок - в 19"

От Парвиза Волкова родила сына Самира и приняла ислам, но и этот брак не состоялся. По ее словам, все чаще в Парвизе просыпался восточный мужчина. Было много скандалов. Через несколько лет она ушла от Ясинова и задумалась о начале сольной карьеры.

В 2014 году были попытки возродить дуэт, но ничего не получилось. Волкова пыталась работать сольно и даже выпустила трек с Димой Биланом.

Онкология, новое расставание, перелом челюсти и операции 1

В 2012 году у Юлии обнаружили рак щитовидной железы. Первая операция прошла неудачно.

"Был порезан голосовой нерв, после чего была полная потеря голоса. Я не разговаривала год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом хирургическое вмешательство в Японии, Корее. После Сеула я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки", - цитирует Волкову StarHit.ru.

Отныне у звезды работала только одна связка, вторая полностью атрофировалась. Голос вернулся, правда, с характерной хрипотцой, да и вытягивать высокие ноты артистка уже не могла. Но два года назад у певицы был рецидив. Она прошла новое лечение. Осенью 2019 года анализы показали, что Юля здорова.

Параллельно с лечением она налаживала личную жизнь. Новым возлюбленным Юлии стал бизнесмен по имени Влад. Ради него она взяла детей и переехала в Турцию.

Но в какой-то момент Волкова поняла, что у этих отношения нет будущего. Она решила порвать с мужчиной по телефону. Юлии казалось, что он все понял. Она продолжала борьбу с онкологией, а через полгода он позвонил няне детей. Сказал, что надо закончить отношения. Тем более что у Юлии и экс-возлюбленного была совместная недвижимость.

В один из дней, когда Юля была вместе с детьми и няней на улице, ее окликнули. Последующие удары по лицу Волкова впоследствии сравнила с боксом. Певица все списывает на выдуманную ревность.

"Кровища течет. Челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов. Но я не проронила ни одной слезы из-за шока... У меня был сломан лицевой сустав. И если бы еще полмиллиметра до виска, то могло быть все", - цитирует Волкову "Комсомольская правда".

У Юлии был перелом челюсти. Ее прооперировали и собрали буквально по частям. Четыре пластины и 16 болтов. Полтора месяца она ела через трубочку.

Волкова не стала обращаться в турецкую полицию. Она сейчас говорит о том, что для нее бывший возлюбленный умер.

"Уверена, что эта ситуация не останется безнаказанной, и этот эфир этому поможет", - сказала она.

Певица не скрывает, что агрессия со стороны мужчины продолжается. Он периодически звонит с угрозами.

Юлию Волкову упрекают не только за бурную личную жизнь, но и за многочисленные операции, аборт и пластику. Кроме необходимых операций на щитовидной железе и челюсти, звезда неоднократно улучшала внешность.