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  • Юлии Волковой - 36: "Первый секс - в 13, первая слава в группе t.А.Т.u - в 15, первый ребенок - в 19"
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Юлии Волковой - 36: "Первый секс - в 13, первая слава в группе t.А.Т.u - в 15, первый ребенок - в 19"

Юлия Волкова ФОТО: https://www.instagram.com/official_juliavolkova/ скриншот/коллаж RUS TVNET

20 февраля бывшей солистке группы t.А.Т.u Юлии Волковой исполнилось 36 лет. Звезду часто обвиняют не только в улучшении внешности, но и в бурной личной жизни. Об этом пишет StarHit.ru.

Роман с собственным телохранителем

"Я девочка очень ранняя. Первый секс - в 13, первая слава в группе t.А.Т.u - в 15, первый ребенок - в 19. Год за 10: быстрее жить, все попробовать - это как наркотик. И наркотики, кстати, тоже… Я понимала: настанет день, когда один из своих экспериментов могу попросту не пережить", - цитирует девушку портал StarHit.ru.

Действительно в жизни Юли все развивалось невероятно стремительно. Еще во время работы в группе у нее возникли отношения с ее телохранителем Павлом Сидоровым, а в 19 она родила от него дочь Викторию. 

Конечно, это было ударом по карьере, но певицу поддержали и Лена Катина, и ее собственная мама. Ведь к 19 годам Волкова уже достаточно заработала, купила квартиру и могла позволить сделать паузу. 

"Нет, отец Вики нас не бросал и даже хотел участвовать в ее воспитании. Но я ему не оставила выбора: уже лежа в роддоме, четко знала, что семьи у нас с Пашей Сидоровым не получилось", - призналась Волкова журналистам. 

Оказывается, Юлии не понравилось, что Павел не рассказал о прошлых отношениях и о том, что у него уже есть ребенок. Была существенная разница в интересах. К примеру, Волкова никогда не ходила на соревнования избранника по карате, а Сидоров не посещал ее концерты. Когда же родилась Виктория, воспитание на себя взяла мама Юлии, чтобы певица могла ездить на гастроли. 

Рассталась Юлия с Павлом по телефону. 

Страстные отношения с Владом Топаловым

Почти сразу у нее начались новые отношения. На концерте в США она познакомилась с поклонником, но вернулась в Россию и продолжения не последовало. После было несколько коротких романов с состоятельными российскими бизнесменами.

Кстати, у Юлии Волковой и Влада Топалова тоже могло что-то получиться. Они начинали с одного вокального коллектива. После, когда Юля уже была мамой, они столкнулись в клубе. Между ними возникла страсть. Оказывается, Топалов даже сделал певице предложение, но жениться они не спешили. Звезда признается, что они не берегли эти отношения. 

Волкова не скрывает, что тогда она подсела на наркотики, что негативно отразилось на отношениях и творческой карьере.

Новая любовь и принятие ислама

Но после того, как Юлия стала встречаться с сыном бизнесмена Парвизом Ясиновым, она смогла перестать принимать наркотики. StarHit.ru приводит любопытный факт, что на момент начала романа у Парвиза еще была девушка, причем она ждала ребенка, а Юлия состояла в отношениях с Владом.

На звонки беременной девушки Парвиз не отвечал или сухо говорил: "Я занят".

"Конечно, это не самое правильное поведение, но я рассудила так: когда мужчина уходит из семьи - виновата женщина. Я не стала Владу морочить голову, вскоре сообщила по телефону: "Мы теперь с Парвизом, я от тебя ухожу", - вспоминала Юлия. 

От Парвиза Волкова родила сына Самира и приняла ислам, но и этот брак не состоялся. По ее словам, все чаще в Парвизе просыпался восточный мужчина. Было много скандалов. Через несколько лет она ушла от Ясинова и задумалась о начале сольной карьеры.

В 2014 году были попытки возродить дуэт, но ничего не получилось. Волкова пыталась работать сольно и даже выпустила трек с Димой Биланом. 

Онкология, новое расставание, перелом челюсти и операции

В 2012 году у Юлии обнаружили рак щитовидной железы. Первая операция прошла неудачно. 

"Был порезан голосовой нерв, после чего была полная потеря голоса. Я не разговаривала год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом хирургическое вмешательство в Японии, Корее. После Сеула я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки", - цитирует Волкову StarHit.ru.

Отныне у звезды работала только одна связка, вторая полностью атрофировалась. Голос вернулся, правда, с характерной хрипотцой, да и вытягивать высокие ноты артистка уже не могла. Но два года назад у певицы был рецидив. Она прошла новое лечение. Осенью 2019 года анализы показали, что Юля здорова.

Параллельно с лечением она налаживала личную жизнь. Новым возлюбленным Юлии стал бизнесмен по имени Влад. Ради него она взяла детей и переехала в Турцию. 

Но в какой-то момент Волкова поняла, что у этих отношения нет будущего. Она решила порвать с мужчиной по телефону. Юлии казалось, что он все понял. Она продолжала борьбу с онкологией, а через полгода он позвонил няне детей. Сказал, что надо закончить отношения. Тем более что у Юлии и экс-возлюбленного была совместная недвижимость.

В один из дней, когда Юля была вместе с детьми и няней на улице, ее окликнули. Последующие удары по лицу Волкова впоследствии сравнила с боксом. Певица все списывает на выдуманную ревность. 

"Кровища течет. Челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов. Но я не проронила ни одной слезы из-за шока... У меня был сломан лицевой сустав. И если бы еще полмиллиметра до виска, то могло быть все", - цитирует Волкову "Комсомольская правда". 

У Юлии был перелом челюсти. Ее прооперировали и собрали буквально по частям. Четыре пластины и 16 болтов. Полтора месяца она ела через трубочку. 

Волкова не стала обращаться в турецкую полицию. Она сейчас говорит о том, что для нее бывший возлюбленный умер.

"Уверена, что эта ситуация не останется безнаказанной, и этот эфир этому поможет", - сказала она. 

Певица не скрывает, что агрессия со стороны мужчины продолжается.  Он периодически звонит с угрозами. 

Юлию Волкову упрекают не только за бурную личную жизнь, но и за многочисленные операции, аборт и пластику. Кроме необходимых операций на щитовидной железе и челюсти, звезда неоднократно улучшала внешность.

"Максимум - я сделала себе грудь. Это было 10 лет назад. Что касается лица, то я хожу к косметологам, делаю биоревитализацию, ботокс, губы. Люблю экспериментировать со своей внешностью", - призналась она. 

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