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Видео ⟩ Исторические самолеты и авиашоу: Адажский аэродром отмечает 15-летие

rus.tvnet.lv
Исторические самолеты и авиашоу: Адажский аэродром отмечает 15-летие
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Фото: https://www.facebook.com/vitalijs.b

Сегодня, 30 июля, на мероприятии, посвященном 15-летию Адажского аэродрома и аэроклуба, можно  было наблюдать авиашоу и увидеть исторические самолеты.

Как сообщила агентству LETA старший специалист по связям с общественностью Адажского края Лайма Ятниеце, в программе - показательные выступления пилотов Адажского аэроклуба и литовской акробатической группы ANBO, полет Baltic Bees Jet Team на Aero L-39 Albatros jets и демонстрация самолета TARRAGON.

На мероприятии был представлен исторический самолет Blériot XI, на котором французский летчик Луи Блерио впервые пересек Ла-Манш в 1909 году и установил рекорд дальности вне аэродрома, пролетев 41 км за 44 минуты. Также были представлены самолеты Lituanica, Bellanca Pacemaker и военная техника.

Во время мероприятия была возможность узнать, как самому стать пилотом самолета, познакомиться с инструкторами и пилотами школы First Fly, а также узнать все о дронах и попробовать их пилотировать.

Видео: Адажский аэродром отмечает 15-летие

Видео: Адажский аэродром отмечает 15-летие

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