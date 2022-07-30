Видео ⟩ Исторические самолеты и авиашоу: Адажский аэродром отмечает 15-летие

Как сообщила агентству LETA старший специалист по связям с общественностью Адажского края Лайма Ятниеце, в программе - показательные выступления пилотов Адажского аэроклуба и литовской акробатической группы ANBO, полет Baltic Bees Jet Team на Aero L-39 Albatros jets и демонстрация самолета TARRAGON.

На мероприятии был представлен исторический самолет Blériot XI, на котором французский летчик Луи Блерио впервые пересек Ла-Манш в 1909 году и установил рекорд дальности вне аэродрома, пролетев 41 км за 44 минуты. Также были представлены самолеты Lituanica, Bellanca Pacemaker и военная техника.

Во время мероприятия была возможность узнать, как самому стать пилотом самолета, познакомиться с инструкторами и пилотами школы First Fly, а также узнать все о дронах и попробовать их пилотировать.

Видео: Адажский аэродром отмечает 15-летие

Видео: Адажский аэродром отмечает 15-летие