"Прогрессивные" не хотят сотрудничать с "Согласием", РСЛ и популистскими партиями

"Мы видели, как РСЛ и "Согласие" использовали события 9 и 10 мая не для объединения общества, а для того, чтобы еще больше его разделить", - сказал он.

"На противоположном фланге мы видим все эти демагогические популистские партии, у которых нет четкого видения ситуации, но которые очень активно настраивают общество на новые противостояния, при этом не предлагая никаких решений", - считает политик. "Мы получаем с этой стороны много громких слов, много острой критики, которая апеллирует к народному гневу, которая апеллирует к недовольству развитием страны до сих пор, но взамен ничего не предлагается. Все решения откладываются на послезавтра", - отетил он.