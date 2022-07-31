Вс, 31.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Глава МИ-6: Силы России на исходе

rus.tvnet.lv
Глава МИ-6: Силы России на исходе
Facebook OK Telegram Whatsapp
Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы M777 по линии фронта, пока продолжается наступление России на Украину. Харьковская область, Украина. 21 июля 2022 года.
Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы M777 по линии фронта, пока продолжается наступление России на Украину. Харьковская область, Украина. 21 июля 2022 года. Фото: Gleb Garanich

Силы российских войск в Украине на исходе, заявил в Twitter в субботу, 30 июля, глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур.

Так он прокомментировал видео британского Минобороны об ошибках, допущенных Россией при подготовке к войне и во время нее.

"Кремль в отчаянии. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и ранят ни в чем не повинных украинцев. Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину", подписало видео в Twitter Минобороны Великобритании.

Глава МИ-6 ретвитнул публикацию, добавив комментарий: "Силы на исходе…"

Минобороны России ранее заявляло, что в так называемой спецоперации участвует достаточное количество военнослужащих и никаких мобилизационных мероприятий не планируется.

В то же время известно, что многие регионы России проводят кампании по набору добровольцев на войну.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх