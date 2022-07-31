Глава МИ-6: Силы России на исходе

Так он прокомментировал видео британского Минобороны об ошибках, допущенных Россией при подготовке к войне и во время нее.

"Кремль в отчаянии. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и ранят ни в чем не повинных украинцев. Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину", подписало видео в Twitter Минобороны Великобритании.

Глава МИ-6 ретвитнул публикацию, добавив комментарий: "Силы на исходе…"

Running out of steam… https://t.co/bExZXZ3l3z — Richard Moore (@ChiefMI6) July 30, 2022

Минобороны России ранее заявляло, что в так называемой спецоперации участвует достаточное количество военнослужащих и никаких мобилизационных мероприятий не планируется.

В то же время известно, что многие регионы России проводят кампании по набору добровольцев на войну.