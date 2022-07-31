Видео ⟩ При обстреле в Украине погиб владелец крупнейшей зерноторговой компании страны

В 2020 году Вадатурский занимал 15 место в списке самых богатых предпринимателей Украины. ​В 2021-м "Forbes Украина" оценил его состояние в 430 млн долларов. Он входил в первую сотню богатейших украинцев.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в областной администрации города сообщила, что снаряд со стороны сил России попал в дом Вадатурского, его жена Раиса также погибла.

В украинских соцсетях распространили видео, на котором запечатлен, вероятно, дом предпринимателя после попадания снаряда.

В 2007 году Вадатурский за вклад в развитие сельскохозяйственной промышленности получил звание Героя Украины. В 2021 году "Нибулон" собрала и отгрузила 5,6 млн тонн продукции - это был рекорд для Украины.

"Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим", - написал Виталий Ким, председатель Николаевской областной администрации.