"Прогрессивные" хотят поднять налоги на некоторую недвижимость

В Латвии есть простаивающие активы, такие как трущобы в Риге, а также дорогая недвижимость, купленная в рамках программы временного вида на жительство, которая стоит пустая, а ее стоимость постоянно растет, пояснил политик. "Их владельцы не вносят продуктивного вклада в экономику Латвии, но стоимость их активов увеличивается, пока они "спят", а 42% населения Латвии живет в условиях перенаселенности".

В качестве еще одного примера непродуктивного, бездействующего капитала Бришкенс упомянул различные виды долгосрочных договоров аренды, например, в Рижском Свободном порту, вокруг аэропорта и в других стратегических районах, где часто есть только зеленые луга.

"Эти простаивающие активы, которые в то же время искусственно поддерживают достаточно высокую стоимость недвижимости, не облагаются должным образом налогами. Это помогло бы нам освободить заработную плату от налогов", - сказал представитель "Прогрессивных", отметив, что партия будет выступать за повышение необлагаемого минимума до 800 или 1000 евро.

"Это помогло бы оставить больше денег в кошельках людей в низкооплачиваемом сегменте и в то же время мотивировало бы людей и предпринимателей выйти из теневой экономики. Понятно, что это сказалось бы на доходах бюджета, но это уж точно не будет линейно отрицательным, так как был бы положительный эффект от теневой экономики", - считает Бришкенс.

Партия не распространяла бы повышение налогов на "честных застройщиков, которые готовы инвестировать в недвижимость и вернуть ее в экономическое русло по разумной цене". Бришкенс также указал, что цель не будет заключаться в том, чтобы обложить налогом всю недвижимость и тем самым сделать владение жильем непривлекательным - целью будет сегмент "дорогого конца".