Прогноз Василисы Володиной на первую неделю непростого августа: от воинственности до тупика

В свою очередь эксперты и астрологи DailyHoro подтверждают, что основные проблемы могут появиться преимущественно в первой половине предстоящей недели, а затем будет гораздо проще справляться с наплывом неурядиц и стать намного продуктивнее в любой из сфер жизни. А теперь подробнее о том, что ждет представителей каждого знака Зодиака с 1 по 7 августа.

Овен

У Овнов ожидается динамичная неделя, на которой высока вероятность встретить на своем пути трудности. Представители данного знака смогут пережить все неурядицы, но не исключено, что на это могут уйти почти все жизненные силы. Еще для Овнов будет крайне актуальным привило трех "С" - "станьте самими собой". Сейчас нужно слушать не советы окружающих, а собственный внутренний голос.

Телец

Тельцам стоит начать неделю с очистки дома от негативной энергии. Особенно важно это будет для тех, чьи выходные перед неделей с 1 по 7 августа прошли неудачно. Домашняя обстановка будет целебной и крайне созидательной, а поддержание чистоты и порядка поможет ей таковой оставаться всегда. Планеты не смогут спасти Тельцов от всех неурядиц, поэтому придется быть внимательными и осторожными. Мечтательность, которая свойственна многим представителям этого знака, должна отойти на второй план. Сейчас лучше фокусироваться на самых сложных и насущных проблемах.

Близнецы