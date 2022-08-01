"Не самая легкая неделя не самого легкого месяца, я вам скажу. Август, он же как всегда… Ничего нового", - написала известный астролог Василиса Володина в своем Instagram и в общих чертах рассказала о главных тенденциях грядущих семи дней.
Прогноз Василисы Володиной на первую неделю непростого августа: от воинственности до тупика
- На этот раз конфликтность повышенная (соединение Марса с Ураном), желание идти на компромисс пониженное (квадраты к Сатурну).
- Мировые события имеют тенденцию опять обостряться. Да и личные вместе с ними.
- Начало недели воинственное, к середине появится чуть больше конструктива и адекватности, выходные напоминают тупик без очевидных вариантов выхода.
- Особенно осторожны во всех смыслах должны быть те, у кого есть какие-то планеты в зоне 17-23 фиксированных знаков. Неполный список дат рождения - прилагаю. (Смотрите в "карусели" поста из Instagram астролога ниже.)
Можно посмотреть позитивно -
у них есть шансы резко изменить жизнь, увидеть непростые, но новые варианты решения проблем.
Разрубить Гордиев узел, большими усилиями преодолеть сложившийся комплекс проблем. Пойти в новую жизнь через отказ от старой.
Другая сторона медали - этот отказ выглядит как болезненный. Прощание с прошлым мучительное. Есть риски много наговорить и наделать ТАКОГОООО с последствиями для себя. И, увы, есть даже риски травмироваться.
Берегите себя!
В свою очередь эксперты и астрологи DailyHoro подтверждают, что основные проблемы могут появиться преимущественно в первой половине предстоящей недели, а затем будет гораздо проще справляться с наплывом неурядиц и стать намного продуктивнее в любой из сфер жизни. А теперь подробнее о том, что ждет представителей каждого знака Зодиака с 1 по 7 августа.
Овен
У Овнов ожидается динамичная неделя, на которой высока вероятность встретить на своем пути трудности. Представители данного знака смогут пережить все неурядицы, но не исключено, что на это могут уйти почти все жизненные силы. Еще для Овнов будет крайне актуальным привило трех "С" - "станьте самими собой". Сейчас нужно слушать не советы окружающих, а собственный внутренний голос.
Телец
Тельцам стоит начать неделю с очистки дома от негативной энергии. Особенно важно это будет для тех, чьи выходные перед неделей с 1 по 7 августа прошли неудачно. Домашняя обстановка будет целебной и крайне созидательной, а поддержание чистоты и порядка поможет ей таковой оставаться всегда. Планеты не смогут спасти Тельцов от всех неурядиц, поэтому придется быть внимательными и осторожными. Мечтательность, которая свойственна многим представителям этого знака, должна отойти на второй план. Сейчас лучше фокусироваться на самых сложных и насущных проблемах.
Близнецы
Близнецы в начале августа могут задуматься о будущем, а также о смысле жизни, высшем предназначении. Настало время проанализировать свою жизнь и стать лучшей версией себя. Это идеальный момент для перемен в жизни, причем перемен на любом уровне. Для максимально быстрой реализации планов Близнецам придется быстро адаптироваться к новым условиям и стараться не выходить за рамки дозволенного. Нарушение правил повлечет за собой проблемы.
Рак
Ракам на этой неделе желательно в самую первую очередь обратиться за помощью к своему числу-талисману. Это будет очень мудрым решением, поскольку их число-покровитель будет достаточно сильным в этот период времени. Оно очень хорошо будет сочетаться с воздействием Венеры и энергетикой Меркурия с 4 августа. Астрологи настоятельно не рекомендуют Ракам принимать желаемое за действительное. С 1 по 7 августа это может нарушить все планы и привести к фатальным событиям. Нужно объективно оценивать все происходящее.
Лев
Львам стоит максимально активизироваться в делах и работе с 4 августа. В конце недели важно также правильно планировать дела на день. Самое худшее из того, что могут сделать Львы в этот период - это все бросить и сдаться. Сейчас нельзя унывать, поскольку успех как никогда близок. Эксперты в области астрологии советуют Львам не торопиться с началом новых дел. Сначала нужно закинуть удочку, проанализировать обстановку, а уже потом с головой уходить в какие-то важные проекты.
Дева
Девам на этой неделе предстоит заниматься теми делами, которыми они заниматься не хотят. Это может спровоцировать в их сознании появление мощного негативного потока, поэтому эксперты советуют Девам постараться избавиться от негативных мыслей. Традиционно считается, что Девы любят порядок и идиллию, но сейчас все может измениться. Не исключено, что люди этого знака захотят пожить в небольшом хаосе. В этом нет ничего плохого.
Весы
Начало недели будет непростым для Весов, несмотря на том, что Венера очень сильна. В свободное время полезно будет заниматься получением новых знаний, изучением языков. Эта неделя прекрасно подходит для повышения профессиональных навыков, а также для путешествий, смены обстановки. В общении с неприятными и токсичными людьми лучше проявить сдержанность, чтобы не омрачать свою жизнь ссорами и никому не нужными конфликтами.
Скорпион
У Скорпионов начинается время, когда жизнь повернет в новое русло. Планеты и звезды запустят множество новых процессов самой разной важности и назначения. Не исключено, что мироздание поставит представителей этого знака Зодиака перед важным выбором, и если он будет верным, то удастся обойти стороной возможные препятствия и проблемы. Судьба стреляет редко, но метко. В период с 1 по 7 августа Скорпионов может ожидать очень приятный сюрприз, так что лучше не настраиваться на негативную волну, а ждать чудес и приятных перемен.
Стрелец
Стрельцы будут на коне. Дело в том, что их мысли начнут материализовываться с новой скоростью и интенсивностью. Если Стрельцы не хотят, чтобы в их жизни наступила черная полоса, им стоит стать активнее и добиваться желаемого. В начале недели из-за ретро-Юпитера можно ожидать повторения горького опыта из прошлого. Стрельцы могут допустить досадную ошибку, но с легкостью выйдут победителями, если не станут пускать все на самотек.
Козерог
Ночные светила в относительно благоприятном положении для Козерогов, но это не значит, что на этой неделе не будет никаких проблем. Астрологи отмечают, что наступает время для борьбы с негативными эмоциями, источников которых может стать значительно больше. Придется бороться со своими внутренними демонами, чтобы остаться на плаву. Эксперты советуют Козерогам постараться не заканчивать неделю на минорной ноте, поскольку с 1 по 7 августа запустятся важные жизненные процессы.
Водолей
Водолеи могут встретиться с достаточно редкой проблемой - потерей мотивации. Вернуть ее им поможет общение с приятными и добрыми людьми. Всех тех, вокруг кого будет аккумулироваться отрицательная энергия, лучше обходить стороной. В противном случае Водолеи станут на порядок более нервными, что снизит концентрацию. Это перспективное время для финансовой активности и завершения важных дел. Новые проекты лучше пока не начинать, иначе можно быстро перегореть.
Рыбы
Рыбам настоятельно рекомендуется обходить стороной злых и токсичных людей. Также астрологи советуют не менять планы в последнюю секунду. Это чревато большими неурядицами. В любовных отношениях возможны измены, предательства и обман, но желательно не таить обиды на тех, кого любишь всем сердцем. Иногда люди могут ошибаться. В финансовой сфере успех будет сопутствовать не умеренности, а излишеству. Нужно больше работать, вливать средства в развитие бизнеса и в собственное развитие.
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