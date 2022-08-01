Рэпер Тимати приобрел активы Starbucks в России. "Чудовищных ребрендингов", по его словам, не будет. Теперь в соцсетях "объявлен конкурс" на новое название.
"Кофе - и точка?": Тимати выкупил Starbucks в России. Twitter придумывает новое название
Что случилось?
В Twitter стали активно обсуждать известие о том, что российский рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) объявил о приобретении всех активов Starbucks в России.
"Теперь официально, все активы приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не планируется", - сказал Тимати.
Реакция пользователей соцсетей разная - от шуток до гнева.
Что говорит Twitter
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Стало известно, как Тимати назовет бывший Starbucks. pic.twitter.com/bRuxTIqBKh— Аякс. (@stef13ch) July 31, 2022
Зашкварбакс от Тимати— Скрепина В. И. в твитаре (@babka_cpaka) July 31, 2022
Тимати покупает все кофейни Starbucks в России. Название сменится.— Леонид Ильич (@Leonid_IB) July 30, 2022
Starbutts - хорошее название для сети Тимати.
Хорошее название: тимати иди на хуй!— Землянин (@Zemlenin1) July 30, 2022
Ведущая новостей: Тимати купит сеть Старбакс, название придётся сменить, как теперь будет называться сеть, пока неизвестно, пишите свои варианты— alexandra (@sasha_yesterday) July 16, 2022
- Black coffee
- и точка!
Человек у которого ни одного нормального панча в треках 100% изменит название с «Старбакс» на «БлэкСтарбакс».— J (@yapishukino) July 31, 2022
Тимати купил Старбакс— Slave Marlow (@Beat_Bass_Vibe) July 31, 2022
В сет утекло обновлённое лого: pic.twitter.com/GguWeWxwmr
Говорят, Тимати прибирает себе кофейни Старбакс. Да все, что угодно, лишь бы не пел.— Дедушка PeisSan🌸 (@peissan1) July 31, 2022
«Вкусно как в детстве»— follyflly (@follyflly) July 30, 2022
Тимати пообещал, что в его приобретённой кофейне Starbucks кофе будут наливать из ведра pic.twitter.com/TSd2H51zzh
Тимати сообщил о покупке активов Starbucks в России.— Келевин Кляйнян (@Kellevink1) July 30, 2022
Интересно, шо по названию?
«БлэкСтарбакс»?
«Кофе и точка»?
Тимати объявил о покупке всех активов Starbucks в России.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) July 30, 2022
Кому война, а кому мать родна.
Starbucks теперь в руках рэпера Тимати.— Псковская редакция (@pskovred) July 31, 2022
«Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не предвидится», заявил он, а также добавил, что теперь бренд будет на 100 % русским. Чтож, бургеры на 100 % русского «вкусно и точка» все уже успели заценить, посмотрим теперь на кофейни. pic.twitter.com/DrSb1Gu1bJ
Starbucks перестал поставлять свою продукцию в Россию в марте. 23 мая компания заявила, что собирается полностью выходить из своего бизнеса в РФ. У Starbucks в России было 130 точек, в которых работало около 2000 сотрудников.
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