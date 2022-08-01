"Кофе - и точка?": Тимати выкупил Starbucks в России. Twitter придумывает новое название

Starbucks теперь в руках рэпера Тимати.



«Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не предвидится», заявил он, а также добавил, что теперь бренд будет на 100 % русским. Чтож, бургеры на 100 % русского «вкусно и точка» все уже успели заценить, посмотрим теперь на кофейни. pic.twitter.com/DrSb1Gu1bJ