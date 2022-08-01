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"Кофе - и точка?": Тимати выкупил Starbucks в России. Twitter придумывает новое название

rus.tvnet.lv
"Кофе - и точка?": Тимати выкупил Starbucks в России. Twitter придумывает новое название
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Рэпер Тимати приобрел активы Starbucks в России. "Чудовищных ребрендингов", по его словам, не будет. Теперь в соцсетях "объявлен конкурс" на новое название.

Что случилось?

В Twitter стали активно обсуждать известие о том, что российский рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) объявил о приобретении всех активов Starbucks в России.

"Теперь официально, все активы приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не планируется", - сказал Тимати.

Реакция пользователей соцсетей разная - от шуток до гнева.

Что говорит Twitter

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Starbucks перестал поставлять свою продукцию в Россию в марте. 23 мая компания заявила, что собирается полностью выходить из своего бизнеса в РФ. У Starbucks в России было 130 точек, в которых работало около 2000 сотрудников.

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