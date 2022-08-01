Конкурсы и впечатляющие призы. В Facebook от имени Maxima действуют мошенники

Мошенники обещают победителям конкурса впечатляющие денежные призы, и для обмана пользователей и завоевания доверия не стесняются использовать логотип предприятия. По наблюдениям TVNET, в одном из уже удаленных постов использовалось фото якобы с сотрудниками Maxima, однако, если поискать фотографию при помощи Google Lens, оказывается, что для поста использован снимок с благотворительного мероприятия в Великобритании, проведенного в 2019 году.

Фото: consettmagazine.com/2019/12/20/generous-council-staff-donate-christmas-foodbank-gifts-33827/

Как TVNET проинформировала представитель Maxima Лаура Багата, Maxima Latvija для коммуникации с клиентами использует различные каналы, в том числе и социальные сети. "Если говорим конкретно о Facebook, то сообщаем, что у Maxima Latvija есть один официальный аккаунт в Facebook, который используется для коммуникации. В качестве одного из показателей аутентичности аккаунта в Facebook (как и в Instagram) служит верификационный значок рядом с названием предприятия, указывающий на истинность профиля", - отметила Багата.

"Мы регулярно следим, не появились ли в соцсетях поддельные профили, распространяющие информацию от имени предприятия. В таких случаях об этом информируем конкретную социальную сеть, соответственно следуя механизмам сообщения. Были и случаи, когда от имени предприятия объявлялись конкурсы, привлекающие подписчиков на поддельный профиль. Об этом мы обычно информируем на сайте и в соцсетях. Если клиенты сталкиваются с такими поддельными сообщениями или появляются сообщения или профили в соцсетях, вызывающие сомнения в аутентичности профиля, просим информировать об этом предприятие, написав на info@maxima.lv", - сообщили в Maxima.