Комиссия Сейма по иностранным делам планирует признать Россию террористическим государством

"Аморальная война России против Украины - особенно жестокая и варварская, Россия без разбора истязает, калечит и убивает как военнослужащих, так и мирных жителей", - подчеркнул политик.

Saeimas Ārlietu komisija otrdien skatīs paziņojumu, kurā Krievija atzīta par teroristisku valsti. Krievijas izvērstais amorālais karš pret Ukrainu ir bijis īpaši nežēlīgs un barbarisks, bez izšķirības spīdzinot, sakropļojot un nogalinot gan militārpersonas, gan civiliedzīvotājus. — Rihards Kols (@RihardsKols) July 31, 2022

Заседание комиссии запланировано на вторник в 11:00 в дистанционном формате.

Как сообщалось, Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма в связи с ее действиями в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине, которые привели к "смерти бесчисленного количества мужчин, женщин и детей".