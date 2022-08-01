Авиакомпания airBaltic недавно изменила правила, относящиеся к форме одежды, облегчив требования для членов экипажа, пилотов и наземных сотрудников. Теперь большая часть татуировок и пирсинга может оставаться видимой и во время исполнения служебных обязанностей, сообщили RUS TVNET в пресс-службе авиакомпании.
airBaltic меняет требования к форме: работники могут демонстрировать тату и пирсинг
"Ранее мы применяли такие же правила, как и большая часть авиакомпаний - татуировки были разрешены только в случае, если их легко спрятать под стандартной формой. Теперь мы значительно смягчили эти требования, позволив нашим работникам демонстрировать свою индивидуальность татуировками, прическами или пирсингом, если они этого хотят, в то же время нося нашу стильную форму. Становясь все более разнообразными и инклюзивными, мы призываем всех мотивированных профессионалов присоединиться к нашей команде", - заявила Алина Аронберга, старший вице-президент airBaltic по вопросам управления персоналом.
Чтобы стать членом экипажа самолета, airBaltic предлагает оплаченное восьминедельное обучение. Кандидату должно быть минимум 18 лет, у него должен быть аттестат о среднем образовании и хорошие знания латышского и английского языков. Татуировки на шее, лице и голове, а также потенциально оскорбительные татуировки во время исполнения обязанностей должны быть закрыты.
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