airBaltic меняет требования к форме: работники могут демонстрировать тату и пирсинг

"Ранее мы применяли такие же правила, как и большая часть авиакомпаний - татуировки были разрешены только в случае, если их легко спрятать под стандартной формой. Теперь мы значительно смягчили эти требования, позволив нашим работникам демонстрировать свою индивидуальность татуировками, прическами или пирсингом, если они этого хотят, в то же время нося нашу стильную форму. Становясь все более разнообразными и инклюзивными, мы призываем всех мотивированных профессионалов присоединиться к нашей команде", - заявила Алина Аронберга, старший вице-президент airBaltic по вопросам управления персоналом.