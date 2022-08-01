Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал разрешение на вещание одному российскому телеканалу - TV Rain, сообщил председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш в Twitter.
NEPLP выдал разрешение на вещание российскому телеканалу
NEPLP выдал разрешение на вещание российскому телеканалу
Он пояснил, что NEPLP действует в рамках своей компетенции и в рамках закона - TV Rain был тщательно проверен, в том числе оценены его реальные выгодоприобретатели.
Деятельность TV Rain контролируется, и если будут нарушения, то последуют соответствующие и незамедлительные меры, указал Аболиньш.
Также глава NEPLP заявил, что в настоящее время TV Rain действует в рамках закона, а политическое содержание интервью журналистов канала является их личным выбором.
Par TV Rain pic.twitter.com/OIWLDN1NA7— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) August 1, 2022
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