NEPLP выдал разрешение на вещание российскому телеканалу

Он пояснил, что NEPLP действует в рамках своей компетенции и в рамках закона - TV Rain был тщательно проверен, в том числе оценены его реальные выгодоприобретатели.

Деятельность TV Rain контролируется, и если будут нарушения, то последуют соответствующие и незамедлительные меры, указал Аболиньш.

Также глава NEPLP заявил, что в настоящее время TV Rain действует в рамках закона, а политическое содержание интервью журналистов канала является их личным выбором.

Par TV Rain pic.twitter.com/OIWLDN1NA7 — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) August 1, 2022