Повреждение автомобилей и кража украинских флагов в Латгале

12 июля отделение полиции в Даугавпилсе возбудило уголовное дело по факту, когда пьяный мужчина 1961 года рождения разбил стекло автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного дома, а также нанес иной ущерб, мотивируя свои действия тем, что в автомобиле был размещен украинский флаг. Мужчина также похвалил российский политический режим.

Он был признан подозреваемым по статье Уголовного закона за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. После оценки действий лица также было возбуждено еще два производства об административном правонарушении - за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и за ношение символики, прославляющей СССР.

Похожий случай произошел в Резекне 23 июля, когда в полицию поступила информация о том, что гражданин Украины обнаружил, что его автомобиль поврежден. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они увидели несколько человек, которые ударяли по автомобилю ногами, в результате чего кузов был поврежден.

На месте задержан молодой человек 2001 года рождения, которому грозит уголовная ответственность по статье Уголовного закона за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Также возбуждено несколько уголовных производств по факту кражи украинских флагов, в том числе задержан мужчина 1996 года рождения, который 18 июля похитил флаг, выставленный в поддержку Украины, со здания в Даугавпилсе.

Также инициирован ряд проверок или процессов об административных правонарушениях относительно размещения пророссийской военной символики в окружающей среде или на объектах инфраструктуры.

Каждое упомянутое событие тщательно оценивается на предмет наличия видимых признаков преступления на почве ненависти, подчеркивают в полиции.