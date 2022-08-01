Согласно заявлению "Газпрома", природный газ из России в Латвию не поступал

В понедельник, 1 августа, были одобрены заявки на поставку природного газа из России в Латвию на 26 500 мегаватт-часов (МВтч). Это означает, что участники системы внесли номинации - это торговые уведомления пользователей системы - сколько природного газа они хотели бы получить в конкретной точке.

Это не физические потоки или распределения, пояснили представители Conexus.

До этого, последний раз природный газ поступал в Латвию через Изборское соединение в пятницу, 29 июля, когда в физических мощностях было зарегистрировано 31 167 мегаватт-часов (МВт-ч) газа. В субботу, 30 июля, и в воскресенье, 31 июля, потоков не зарегистрировано. Также нет утвержденных заявок на поставки природного газа из России в Латвию в понедельник.

Последним непрерывным периодом, когда в Латвию ежедневно поступал природный газ из России, был период с 21 по 29 июля. За это время фактически используемые мощности составляют около 660 000 МВтч.

Представители Conexus подтвердили агентству LETA, что получили информацию от "Газпрома" о прекращении поставок природного газа.