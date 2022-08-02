Украинцы заменили в Испании туристов-россиян?

Кто оказывается вне официальной статистики

В соответствии с официальной испанской статистикой, в страну с марта этого года прибыло 132 тысячи беженцев из Украины. Большая часть из них - это женщины и дети. Правда, речь идет лишь о тех, кто зарегистрировался и получает помощь государства. Что же касается тех, кто предпочел сохранять инкогнито, то статистика о них молчит. В основном, это одинокие мужчины или семейные пары с детьми - "обычные отдыхающие, теряющиеся среди миллионов других иностранных гостей", пояснил аналитик Ринкон.

Муниципалитеты Испании проявляют солидарность с Украиной Фото: DW

В этом году на улицах курортных поселков в той же провинции Аликанте сразу бросаются в глаза многочисленные автомобили с украинскими номерами. Из сообщений местных СМИ известно, что примерно треть украинцев, включая тех, кто не регистрируются, прибывают в Испанию на личных автомобилях. Впрочем, называть последних "отдыхающими" не стоит. На пляжах их не увидишь. Как выяснила DW, проведя на условиях анонимности опрос в одном из поселков Аликанте, многие работают дистанционно - в украинских и международных фирмах. В основном это люди, далекие от политики: IT- и другие высококвалифицированные специалисты, лица либеральных профессий, предприниматели.

Траты россиян в Испании

Итак, сегодня испанская туриндустрия работает на полную мощь. Но в прессе порой появляется информация о том, что испанцы якобы сожалеют об отсутствии россиян, поскольку те тратят много денег на отдых, что выгодно местному туристическому бизнесу. Комментируя подобные высказывания, аналитик Карлос Ринкон обратился к официальной статистике. Действительно, каждый российский турист тратит в Испании в день 198 евро при средних тратах других иностранцев в 134 евро.