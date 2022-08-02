Вт, 2.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ В Риге произошла авария с участием полицейской машины - она ехала на вызов

TVNET/Degpunktā/TV3.lv rus.tvnet.lv
,
В Риге произошла авария с участием полицейской машины - она ехала на вызов
Facebook OK Telegram Whatsapp
Фото: Degpunktā

Сильное столкновение двух автомобилей в понедельник произошло на пересечении улиц Эвелес и Кр. Валдемара. Там дорогу не поделили Škoda и полицейский фургон, который со включенной сиреной ехал на вызов.

Реагируя на призыв о помощи, полицейский экипаж по улице Валдемара несся по направлению к центру, на перекрестке перед полицейскими горел красный свет, но, поскольку у микроавтобуса были включены как сигнальные маячки, так и сирена, остановка была бы лишней потерей времени.

Дэниел, водитель полицейского автомобиля, рассказал, что полицейские отправились на вызов, он ехал по улице Эвелес, когда автомобиль ударили сзади, а потом в бок. Удар был сильным, а перекресток казался пустым.

Водитель Škoda Янис, говоря о случившемся, признает, что просто не заметил полицейских. Не торопился, потому что был в отпуске. Вез машину в сервис, а сзади сидела дочь.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх