Сильное столкновение двух автомобилей в понедельник произошло на пересечении улиц Эвелес и Кр. Валдемара. Там дорогу не поделили Škoda и полицейский фургон, который со включенной сиреной ехал на вызов.
Видео ⟩ В Риге произошла авария с участием полицейской машины - она ехала на вызов
Реагируя на призыв о помощи, полицейский экипаж по улице Валдемара несся по направлению к центру, на перекрестке перед полицейскими горел красный свет, но, поскольку у микроавтобуса были включены как сигнальные маячки, так и сирена, остановка была бы лишней потерей времени.
Дэниел, водитель полицейского автомобиля, рассказал, что полицейские отправились на вызов, он ехал по улице Эвелес, когда автомобиль ударили сзади, а потом в бок. Удар был сильным, а перекресток казался пустым.
Водитель Škoda Янис, говоря о случившемся, признает, что просто не заметил полицейских. Не торопился, потому что был в отпуске. Вез машину в сервис, а сзади сидела дочь.
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