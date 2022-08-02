Видео ⟩ В Риге произошла авария с участием полицейской машины - она ехала на вызов

Реагируя на призыв о помощи, полицейский экипаж по улице Валдемара несся по направлению к центру, на перекрестке перед полицейскими горел красный свет, но, поскольку у микроавтобуса были включены как сигнальные маячки, так и сирена, остановка была бы лишней потерей времени.

Дэниел, водитель полицейского автомобиля, рассказал, что полицейские отправились на вызов, он ехал по улице Эвелес, когда автомобиль ударили сзади, а потом в бок. Удар был сильным, а перекресток казался пустым.

Водитель Škoda Янис, говоря о случившемся, признает, что просто не заметил полицейских. Не торопился, потому что был в отпуске. Вез машину в сервис, а сзади сидела дочь.

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