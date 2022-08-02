В Риге 11-летняя девочка три дня боялась возвращаться домой к маме-алкоголичке

В свою очередь девочка в беседе со стражами правопорядка призналась, что не хочет возвращаться домой, потому что ее мать со своими братьями регулярно употребляет алкоголь, курит в квартире, а братья матери физически и эмоционально воздействуют на нее и на мать. Она сказала, что боится возвращаться домой и хочет отправиться к отцу и бабушке, которые живут по другому адресу.

Полицейские решили осмотреть место жительства девочки и оценить условия проживания. Дверь открыл мужчина и пригласил полицейских в квартиру.

По месту жительства находилась мать ребенка, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения - покачивалась и не могла связно прояснить ситуацию.

На вопрос, где находится ее дочь, она ответила, что два дня назад пошла к отцу.

При осмотре квартиры было констатировано, что по месту жительства для роста и развития детей имеются неподходящие условия, а именно в квартире валялись бутылки из-под алкогольных напитков и вещи, полы были липкими и грязными, а также помещения были основательно прокурены.

Мать ребенка была проинформирована о ситуации и местонахождении дочери.

После осмотра квартиры матери полицейские отвели девочку в квартиру отца и бабушки. Дверь открыла бабушка, которая была взволнована из-за происходящего. Бабушке объяснили обстоятельства происшествия, и она согласилась, что внучка должна остаться с ними. Отец ребенка в тот момент не находился в квартире, и до него не могли дозвониться, потому что он был на работе.

За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком начат процесс административного нарушения, а также информация была передана в Рижский сиротский суд и социальные службы.