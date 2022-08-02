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Фото ⟩ В Эстонии демонтировали пушку с советского памятника

rus.tvnet.lv
В Эстонии демонтировали пушку с советского памятника
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Фото: Ilja Smirnov/Põhjarannik

Во вторник, 2 августа, утром Enefit Power демонтировал пушку у памятника возле электростанции Аувере, сообщает портал Postimees.

Демонтаж оружия из его пьедестала не прошел гладко - грузовик застрял в грязи, и его пришлось вытаскивать на дорогу с помощью экскаватора.

Пушку отправили в военный музей в Синимяэ.

Перед демонтажем танка министр внутренних дел Эстонии сказал, что "танк является символом агрессии. Для нас это символ агрессивного государства и оружие нападения. Танк - не хороший памятник. Это вопрос государственного, а не местного масштаба".

"Где поместить танк, необходимо решать специалистам, и это работа соответствующей комиссии. Это не работа политиков", - добавил он.

Фото: Демонтаж советского памятника в Эстонии

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