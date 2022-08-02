Во вторник, 2 августа, утром Enefit Power демонтировал пушку у памятника возле электростанции Аувере, сообщает портал Postimees.
Фото ⟩ В Эстонии демонтировали пушку с советского памятника
В Эстонии демонтировали пушку с советского памятника
Демонтаж оружия из его пьедестала не прошел гладко - грузовик застрял в грязи, и его пришлось вытаскивать на дорогу с помощью экскаватора.
Пушку отправили в военный музей в Синимяэ.
Перед демонтажем танка министр внутренних дел Эстонии сказал, что "танк является символом агрессии. Для нас это символ агрессивного государства и оружие нападения. Танк - не хороший памятник. Это вопрос государственного, а не местного масштаба".
"Где поместить танк, необходимо решать специалистам, и это работа соответствующей комиссии. Это не работа политиков", - добавил он.
Фото: Демонтаж советского памятника в Эстонии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова