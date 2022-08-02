В представительствах Латвии визы выданы почти 250 работникам российских независимых СМИ

По оценке СГБ, с риском связан въезд любого лица из указанных стран, вне зависимости от его профессиональной принадлежности. СГБ прогнозирует, что деятельность, начатая российскими независимыми СМИ в Латвии и направленная против режима президента Владимира Путина, заставит российские власти обратить больше внимания и на нашу страну, в результате чего усилится интенсивность российской разведки и информационное влияние.

Учитывая, что медиакомпании и журналисты давно работают в стране-агрессоре, нельзя исключать, что определенные СМИ, действующие в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами.

Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрантских СМИ в Латвии. Во-вторых, проникновение представителей российских СМИ в Латвию связано с рисками для безопасности латвийского информационного пространства.

Существует риск того, что месседжи, направленные против западных стран, в том числе Латвии, могут быть включены в контент, созданный определенными СМИ и журналистами.

На заседании комиссии депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) заявил, что правильнее было бы, если бы упомянутых российских журналистов приняли другие европейские страны, спросив, почему они не едут в Польшу, Венгрию или Швецию.

Депутат Иева Акуратере ("Консервативные") также выразила обеспокоенность негативным влиянием России и некоторых ее граждан на латвийское общество.