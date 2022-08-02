В представительствах Латвии визы выданы 247 работникам российских независимых СМИ и 206 членам их семей, сообщила парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича на заседании Сейма по иностранным делам.
В представительствах Латвии визы выданы почти 250 работникам российских независимых СМИ
С 25 февраля по 26 июля еще 654 визы выданы гражданам России по гуманитарным соображениям в случае болезни или похорон родственников, а также как членам семей граждан Латвии или ЕС. Таким образом, всего за указанный период гражданам России в представительствах Латвии выдано 1107 виз.
Как указала парламентский секретарь МИД, если получено отрицательное заключение от служб безопасности Латвии, в выдаче виз однозначно отказывают.
Калниня-Лукашевица также рассказала, что визы выдавались либо представителям международных СМИ, таких как BBC, "Немецкая волна" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", либо независимых российских СМИ, например, "Медуза" и "Новая газета".
Также были случаи отказа в визах. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает важным проводить строгую политику в выдаче виз, выдавая их редко и только в обоснованных случаях, не допуская возобновления неконтролируемых потоков людей из России.
В Службе государственной безопасности (СГБ) агентству LETA рассказали, что в нынешних геополитических условиях, когда Россия развернула боевые действия в Украине и продолжает проводить все более агрессивную внешнюю политику в отношении стран Запада, СГБ во взаимодействии с Государственной погранохраной, Госполицией, Управлением по делам гражданства и миграции и другими службами усилили контроль за иностранцами, въезжающими в Латвию из России и ее ближайшего союзника Беларуси.
По оценке СГБ, с риском связан въезд любого лица из указанных стран, вне зависимости от его профессиональной принадлежности. СГБ прогнозирует, что деятельность, начатая российскими независимыми СМИ в Латвии и направленная против режима президента Владимира Путина, заставит российские власти обратить больше внимания и на нашу страну, в результате чего усилится интенсивность российской разведки и информационное влияние.
Учитывая, что медиакомпании и журналисты давно работают в стране-агрессоре, нельзя исключать, что определенные СМИ, действующие в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами.
Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрантских СМИ в Латвии. Во-вторых, проникновение представителей российских СМИ в Латвию связано с рисками для безопасности латвийского информационного пространства.
Существует риск того, что месседжи, направленные против западных стран, в том числе Латвии, могут быть включены в контент, созданный определенными СМИ и журналистами.
На заседании комиссии депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) заявил, что правильнее было бы, если бы упомянутых российских журналистов приняли другие европейские страны, спросив, почему они не едут в Польшу, Венгрию или Швецию.
Депутат Иева Акуратере ("Консервативные") также выразила обеспокоенность негативным влиянием России и некоторых ее граждан на латвийское общество.
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