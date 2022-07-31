Ринкевич призвал ЕС не выдавать россиянам туристические визы

Ринкевич написал, что осуждает убийство украинских военнопленных в СИЗО в Оленовке и призвал страны Евросоюза запретить выдачу россиянам туристических виз.

I condemn brutal murder of Ukrainian POWs by Russian Armed Forces in #Olenivka and ongoing atrocities committed by the Russian military against #Ukraine. #EU must consider #Russia as state sponsor of terrorism, I reiterate proposal to impose EU tourist visa ban for 🇷🇺 citizens — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 30, 2022

"Я осуждаю зверское убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Оленевке и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины, - написал Ринкевич. - ЕС должен рассмотреть вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, я повторяю призыв ввести запрет на туристические визы в ЕС для граждан России".

Что это даст?

Объявление России государством-спонсором терроризма означало бы дополнительные ограничения на торговлю с РФ и нанесло бы сильный удар по дипломатическим отношениям с Кремлем для третьих стран. Помимо этого, в случае сотрудничества с террористическим государством санкции могут быть введены и к третьим странам, если исключение не указано отдельно.

Так, США объявили спонсорами терроризма Иран, Кубу, Северную Корею и Сирию.

Литва первой в мире еще 10 мая объявила РФ террористическим государством, сделав это, когда была принята резолюция, называющая действия российских военных в Украине геноцидом. Резолюцию приняли 128 голосами "за" и ни одного "против" или "воздержавшихся".

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически атакуют гражданские объекты, является государством, поддерживающим и совершающим терроризм", - сказано в документе.