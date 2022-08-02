18 человек на одно место: списки кандидатов на выборы в Сейм подали 19 партий

Это на три партии больше, чем на выборах в 13-й Сейм в 2018 году.

Списки кандидатов подали партии "Для развития/За!", "За стабильность!", "Согласие", "Прогрессивные", "Новое Единство", "Латвия на первом месте", "Объединенный список", Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян, "Каждому и каждой", Русский союз Латвии, "Республика", "Консервативные", "Суверенная власть", "Сила народной власти" и "Слуги народа за Латвию", "Объединение за Латвию", "Христианская прогрессивная партия" и "Едины за Латвию".

Всего на выборы подали заявки 1832 кандидата, то есть на одно депутатское место претендует в среднем 18 кандидатов.

На выборах в 13-й Сейм баллотировался 1461 кандидат, поэтому конкуренция за место в парламенте в этом году выше.

Из всех кандидатов две трети или 64% составляют мужчины, что на четыре процентных пункта меньше, чем на выборах 2018 года. Наибольшее количество кандидатов в депутаты 14-го Сейма - 27% и 26% - относятся к возрастным группам от 41 до 50 лет и от 31 до 40 лет. Относительно высока и доля кандидатов в возрасте от 51 до 60 лет - 22%. По сравнению с выборами в 13-й Сейм эти показатели существенно не изменились.

Примерно три четверти кандидатов имеют высшее образование, четверть кандидатов - среднее образование, а 2% или 34 кандидата - основное образование. Доля кандидатов с высшим образованием в этом году на четыре процентных пункта ниже, чем в 2018 году, а доля кандидатов со средним образованием выше на три процентных пункта.

Больше всего кандидатов в 14-й Сейм - 38% - проживают в Риге. В других крупных городах - Даугавпилсе, Юрмале, Лиепае, Елгаве - проживает около 3% кандидатов.

Выборы в 14-й Сейм назначены на 1 октября.