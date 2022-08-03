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Сартс: российская пропаганда собирается активно использовать энергетический кризис в Европе

rus.tvnet.lv/LETA
Сартс: российская пропаганда собирается активно использовать энергетический кризис в Европе
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Янис Сартс
Янис Сартс Фото: Ieva Lūka/LETA

Латвии в настоящее время уделяется меньше внимания со стороны российской пропаганды, но ситуация может измениться с началом сноса самых известных памятников, посвященных советскому режиму, сказал в интервью Латвийскому радио руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Stratcom Янис Сартс.

Он отметил, что действия России против Латвии пока не были результативными, в основном это были кибератаки.

Руководитель центра не отрицал, что у России есть возможности предпринимать достаточно болезненные меры против Латвии, но не совсем понятно, насколько они реальны.

Оценивая заявления российских политиков о намерении восстановить СССР, Сартс подчеркнул, что часть российской элиты живет в параллельной реальности. С начала российского вторжения в Украину "каждый день разрушается миф о величии России", поэтому ее возможности достичь этой цели низки, сказал руководитель центра.

Он также отметил, что Россия будет ждать зимы и проявления энергетического кризиса в Европе, чтобы активно использовать это в своей пропаганде.

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