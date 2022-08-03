Сартс: российская пропаганда собирается активно использовать энергетический кризис в Европе

Он отметил, что действия России против Латвии пока не были результативными, в основном это были кибератаки.

Руководитель центра не отрицал, что у России есть возможности предпринимать достаточно болезненные меры против Латвии, но не совсем понятно, насколько они реальны.

Оценивая заявления российских политиков о намерении восстановить СССР, Сартс подчеркнул, что часть российской элиты живет в параллельной реальности. С начала российского вторжения в Украину "каждый день разрушается миф о величии России", поэтому ее возможности достичь этой цели низки, сказал руководитель центра.

Он также отметил, что Россия будет ждать зимы и проявления энергетического кризиса в Европе, чтобы активно использовать это в своей пропаганде.