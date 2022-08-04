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Котова на мотоцикле, Квитко на яхте, Кардашьян в море

Звезды повышают градус
rus.tvnet.lv
Котова на мотоцикле, Квитко на яхте, Кардашьян в море
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Каждый четверг в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET показывает самые горячие снимки знаменитостей в социальных сетях.

Бейонсе ярко отпраздновала выход нового альбома.

Другая заоеканская красотка Ким Кардашьян купается в море.

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