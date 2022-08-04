Котова на мотоцикле, Квитко на яхте, Кардашьян в море

Бейонсе ярко отпраздновала выход нового альбома.

Другая заоеканская красотка Ким Кардашьян купается в море.

Анастасия Квитко тоже на море - но в яхте.

Не против прокатиться на яхте и Наталья Рудова.

Астрологи объявили неделю яхт! Виктория Лопырева тоже предпочитает этот вид транспорта.

Пока другие прохлаждаются, Яна Кошкина работает. Праздник, посвящённый 30-летию Федерации Бокса России, сам себя не проведет!

Пока Катя Кищук лишь только намекает на какие-то хорошие новости...

Татьяна Котова говорит прямо - скоро новые фото! Впрочем, видео со съемок уже ух...