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Котова на мотоцикле, Квитко на яхте, Кардашьян в море
Звезды повышают градус
Котова на мотоцикле, Квитко на яхте, Кардашьян в море
Бейонсе ярко отпраздновала выход нового альбома.
Другая заоеканская красотка Ким Кардашьян купается в море.
Анастасия Квитко тоже на море - но в яхте.
Не против прокатиться на яхте и Наталья Рудова.
Астрологи объявили неделю яхт! Виктория Лопырева тоже предпочитает этот вид транспорта.
Пока другие прохлаждаются, Яна Кошкина работает. Праздник, посвящённый 30-летию Федерации Бокса России, сам себя не проведет!
Пока Катя Кищук лишь только намекает на какие-то хорошие новости...
Татьяна Котова говорит прямо - скоро новые фото! Впрочем, видео со съемок уже ух...
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