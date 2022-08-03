В Литве подтвержден первый случай оспы обезьян, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
В Литве подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян
В Литве подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала мая во всем мире за пределами Африки выявлено более 18 тыс. случаев оспы обезьян, большинство из них - в Европе.
Как сообщил Минздрав в июле, Литва заказала около 1,4 тыс. доз вакцины против этого заболевания. Тогда сообщалось, что контактные лица будут вакцинироваться после контакта с высоким риском, возможности профилактической вакцинации не будет.
Вакцинация против оспы не проводится в Литве с 1980 года.
Первые случаи оспы обезьян в Латвии и Эстонии были зарегистрированы еще в июне.
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