В Литве подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала мая во всем мире за пределами Африки выявлено более 18 тыс. случаев оспы обезьян, большинство из них - в Европе.

Как сообщил Минздрав в июле, Литва заказала около 1,4 тыс. доз вакцины против этого заболевания. Тогда сообщалось, что контактные лица будут вакцинироваться после контакта с высоким риском, возможности профилактической вакцинации не будет.

Вакцинация против оспы не проводится в Литве с 1980 года.

Первые случаи оспы обезьян в Латвии и Эстонии были зарегистрированы еще в июне.