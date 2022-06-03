В Латвии выявлен первый случай заражения оспой обезьян

Подробнее представители SPKC проинформировали о первом случае заражения оспой обезьян на пресс-конференции.

Видео: Пресс-конференция SPKC на латышском языке

По данным SPKC, болеет взрослый в возрастной группе до 50 лет, заболевание протекает легко. Заразился он за границей.

В настоящее время SPKC проводит эпидемиологическое расследование по делу, опрос больного и организует необходимые меры.

Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков сообщил, что первый случай оспы в мире был выявлен в начале мая и связан с поездкой инфицированного в Нигерию. В настоящее время в мире зарегистрировано более 500 случаев оспы, из них более 300 - в Европейском союзе. При этом в ЕС не зарегистрировано ни одного случая смерти.

"На данный момент мы можем утверждать, что этот первый зарегистрированный случай не связан с заражением в Латвии, заражение произошло за границей. Наша цель на данный момент - остановить распространение болезни, максимально быстро выявив каждый случай в сотрудничестве с врачами, лабораторией, провести диагностику и плановые эпидемиологические мероприятия, связанные с изоляцией пациента", - отметил Перевощиков.

Он добавил, что в случае оспы не планируется такой домашний карантин, как во время пандемии Covid-19,

потому что болезнь протекает медленно, инфекция не особо заразна и передается воздушно-капельным путем при тесном и длительном контакте.

Главный инфекционист Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Людмила Виксна перечислила возможные симптомы заболевания: это повышение температуры тела до 38-39 градусов, сильные головные боли, боли в спине, сыпь, которая может возникать также на ладонях и стопах, увеличение лимфоузлов.

В то же время Перевощиков отметил, что при оспе может развиться вторичная бактериальная инфекция, поскольку больные испытывают мучительный зуд.

Оспа обезьян является редким вирусным инфекционным заболеванием, более распространенным в Центральной и Западной Африке. Случаи оспы у людей были зарегистрированы за пределами Африки в связи с международными поездками или ввозом животных.

Эксперты в области здравоохранения ранее указывали, что вирус имеет низкую заразность и легкое течение, поэтому нет необходимости проводить массовую вакцинацию против этой болезни в Латвии.